Вкусное меню на 8 марта: 5 оригинальных рецептов для праздничного стола

8 марта – день, когда женщины принимают поздравления и собираются, чтобы отметить этот праздник. Конечно, можно устроить ужин в ресторане, но для тех, кто решил собраться дома, праздничное меню должно включать закуску, салат, основное блюдо и десерт.

Именно такую вкусную подборку оригинальных рецептов на 8 марта подготовил для вас 24 Канал. Каждый из них обещает удовлетворить даже самых требовательных. Читайте также Любимая оценит: 3 салата, которые идеально подойдут для празднования 8 марта Меню на 8 марта Закуска из слоеного теста Время: 35 минут

35 минут Порции: 8 – 10 Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного теста;

– 250 – 300 граммов колбасы;

– 180 граммов сыра моцарелла;

– зелень;

– яйцо для смазки. Приготовление: Слоеное тесто разморозьте и слегка раскатайте.

Сыр и колбасу натрите на крупной терке, посыпьте тесто.

Зелень мелко нарежьте и отправьте на остальные ингредиенты.

Сверните тесто рулетом и разрежьте острым ножом. Смажьте закуску взбитым яйцом и выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут на противне, застеленном пергаментом. Приятного аппетита! Салат со свёклой, фетой и рукколой Время: 5 минут (без варки свеклы)

5 минут (без варки свеклы) Порции: 2 Ингредиенты:

– 1 свёкла отварная или запеченная;

– 1/2 апельсина;

– руккола;

– 40 граммов феты;

– 1 столовая ложка орехов;

– 1 чайная ложка семян кунжута;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– соль, перец – по вкусу. Приготовление: Отваренную свёклу и апельсин нарежьте кубиками.

Добавьте руколу, кубики феты и измельченные орехи.

Присыпьте семенами и добавьте лимонный сок и оливковое масло.

Перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита! Паста "Карбонара" на основное блюдо Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 200 граммов спагетти твердых сортов;

– 3 яичных желтка;

– 30 граммов пармезана;

– 120 граммов панчетта/подчеревок;

– оливковое масло;

– петрушка;

– соль, перец – по вкусу. Приготовление: В подсоленной кипящей воде сварите спагетти – примерно 8 минут.

Отделите желтки от белка.

Сало или панчетту нарежьте и обжарьте до хрустящих шкварок.

Добавьте к желткам 1 столовую ложку вытопленного жира, оливковое масло, 20 граммов пармезана и 100 миллилитров отвара из пасты. Перемешайте.

Выложите пасту на теплую сковороду, добавьте соус из желтков и перемешайте. Соус должен немного загустеть.

Пасту выложите в тарелку, сверху посыпьте шкварками, натрите 10 граммов пармезана и посыпьте зеленью – петрушка или базилик. Buon Appetito! "Ленивый Наполеон" на десерт Время: 45 минут

45 минут Порции: 8 – 10 Ингредиенты:

– 1 килограмм теста слоеного бездрожжевого;

– 200 граммов сливочного масла;

– 380 граммов сгущенного молока;

– 1 столовая ложка ванильного сахара. Приготовление: Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре. На рабочую поверхность, немного присыпанную мукой, выложите тесто.

Нарежьте его на небольшие квадратики, положите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте при 200 градусах 15 минут.

После этого остудите тесто и со слоеных квадратиков снимите верхушки. Перемните их руками.

Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером до белой массы, влейте небольшими порциями сгущенное молоко, продолжая взбивать, добавьте ванильный сахар. Взбивайте еще 10 – 15 минут до получения рыхлой однородной массы.

В миску выложите накрошенное тесто, соедините их с кремом и перемешайте.

Выложите массу в разъемную форму, которая застелена пищевой пленкой, разровняйте верх лопаткой и закройте пищевой пленкой. Положите в холодильник на 3 часа, но лучше на ночь.

Тогда выложите торт на блюдо, снимите разъемную форму и посыпьте измельченными верхушками квадратиков. Также можете украсить орехами. Приятного аппетита! Напиток – алкогольный коктейль "Космополитен" Время: 2 минуты

2 минуты Порции: 1 Ингредиенты:

– 40 миллилитров цитрусовой водки;

– 15 миллилитров ликера;

– 30 миллилитров клюквенного сока;

– 15 миллилитров сока лайма;

– лед, кубики – по вкусу. Приготовление: Шейкер наполните льдом. Добавьте остальные ингредиенты и хорошо встряхните.

Перелейте в большой коктейльный бокал и украсьте кусочком лайма. Готово! Тоже интересно: простые десерты на 8 марта.