Вкусное меню на 8 марта: 5 оригинальных рецептов для праздничного стола
8 марта – день, когда женщины принимают поздравления и собираются, чтобы отметить этот праздник. Конечно, можно устроить ужин в ресторане, но для тех, кто решил собраться дома, праздничное меню должно включать закуску, салат, основное блюдо и десерт.
Именно такую вкусную подборку оригинальных рецептов на 8 марта подготовил для вас 24 Канал. Каждый из них обещает удовлетворить даже самых требовательных.
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Меню на 8 марта
- Закуска из слоеного теста
- Время: 35 минут
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 500 граммов слоеного теста;
– 250 – 300 граммов колбасы;
– 180 граммов сыра моцарелла;
– зелень;
– яйцо для смазки.
Приготовление:
- Слоеное тесто разморозьте и слегка раскатайте.
- Сыр и колбасу натрите на крупной терке, посыпьте тесто.
- Зелень мелко нарежьте и отправьте на остальные ингредиенты.
- Сверните тесто рулетом и разрежьте острым ножом. Смажьте закуску взбитым яйцом и выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут на противне, застеленном пергаментом.
Приятного аппетита!
- Салат со свёклой, фетой и рукколой
- Время: 5 минут (без варки свеклы)
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 свёкла отварная или запеченная;
– 1/2 апельсина;
– руккола;
– 40 граммов феты;
– 1 столовая ложка орехов;
– 1 чайная ложка семян кунжута;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Отваренную свёклу и апельсин нарежьте кубиками.
- Добавьте руколу, кубики феты и измельченные орехи.
- Присыпьте семенами и добавьте лимонный сок и оливковое масло.
- Перемешайте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
- Паста "Карбонара" на основное блюдо
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов спагетти твердых сортов;
– 3 яичных желтка;
– 30 граммов пармезана;
– 120 граммов панчетта/подчеревок;
– оливковое масло;
– петрушка;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- В подсоленной кипящей воде сварите спагетти – примерно 8 минут.
- Отделите желтки от белка.
- Сало или панчетту нарежьте и обжарьте до хрустящих шкварок.
- Добавьте к желткам 1 столовую ложку вытопленного жира, оливковое масло, 20 граммов пармезана и 100 миллилитров отвара из пасты. Перемешайте.
- Выложите пасту на теплую сковороду, добавьте соус из желтков и перемешайте. Соус должен немного загустеть.
- Пасту выложите в тарелку, сверху посыпьте шкварками, натрите 10 граммов пармезана и посыпьте зеленью – петрушка или базилик.
Buon Appetito!
- "Ленивый Наполеон" на десерт
- Время: 45 минут
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 1 килограмм теста слоеного бездрожжевого;
– 200 граммов сливочного масла;
– 380 граммов сгущенного молока;
– 1 столовая ложка ванильного сахара.
Приготовление:
- Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре. На рабочую поверхность, немного присыпанную мукой, выложите тесто.
- Нарежьте его на небольшие квадратики, положите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте при 200 градусах 15 минут.
- После этого остудите тесто и со слоеных квадратиков снимите верхушки. Перемните их руками.
- Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером до белой массы, влейте небольшими порциями сгущенное молоко, продолжая взбивать, добавьте ванильный сахар. Взбивайте еще 10 – 15 минут до получения рыхлой однородной массы.
- В миску выложите накрошенное тесто, соедините их с кремом и перемешайте.
- Выложите массу в разъемную форму, которая застелена пищевой пленкой, разровняйте верх лопаткой и закройте пищевой пленкой. Положите в холодильник на 3 часа, но лучше на ночь.
- Тогда выложите торт на блюдо, снимите разъемную форму и посыпьте измельченными верхушками квадратиков. Также можете украсить орехами.
Приятного аппетита!
- Напиток – алкогольный коктейль "Космополитен"
- Время: 2 минуты
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 40 миллилитров цитрусовой водки;
– 15 миллилитров ликера;
– 30 миллилитров клюквенного сока;
– 15 миллилитров сока лайма;
– лед, кубики – по вкусу.
Приготовление:
- Шейкер наполните льдом. Добавьте остальные ингредиенты и хорошо встряхните.
- Перелейте в большой коктейльный бокал и украсьте кусочком лайма.
Готово!
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