Что приготовить на Ивана Купала: 3 блюда наших предков
- На Ивана Купала традиционно готовят обетную кашу и купальские вареники с вишней.
- А из напитков стоит приготовить травяной чай. Каждое из этих блюд на столы ставили еще наши предки.
Украинцы готовятся к празднованию Ивана Купала – дня, известного своими яркими традициями и кулинарными обычаями. Исторически сложилось так, что на этот праздник готовили специальную ритуальную кашу и сладкие вареники.
В дополнение к еде подавали квас и травяной чай. Накануне Купала хозяйки ищут лучшие рецепты этих древних блюд – 24 Канал делится ими.
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Что приготовить на Ивана Купала
Обитная каша
- Время:
- Порции:
Ингредиенты:
– 2 стакана ячневой крупы;
– 1 литр молока;
– 50 граммов сливочного масла;
– сахар и соль – по вкусу;
– фрукты для украшения.
Приготовление:
- Крупу промойте водой несколько раз. На плите разогрейте сковороду без масла и всыпьте в горячую сковородку крупу.
- Слегка поджарьте кашу до сухости и золотистого цвета. Затем всыпьте в кастрюлю, залейте молоком и доведите до кипения. Добавьте в кашу сахар и соль и варите до загустения – 25 минут.
- В конце варки добавьте в кашу кусок сливочного масла и сразу выключите огонь. Оставьте блюдо на 20 минут под закрытой крышкой.
- Подавайте к столу с сезонными фруктами, ягодами или мятой.
Приятного аппетита!
Купальские вареники с вишней
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 3 стакана муки;
– 150 граммов воды;
– 2 яйца;
– 4 стакана вишни;
– 100 граммов сахара;
– соль – по вкусу.
Рецепт вареников с вишней / Фото Momsdish
Приготовление:
- Смешайте яйца, воду, соль и муку до однородности и замесите эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Отложите его в сторону и накройте пленкой.
- Вишни переберите, промойте и удалите косточки. Засыпьте сахаром и оставьте на 30 минут. Выделившийся сок, слейте через дуршлаг.
- Тесто разделите на одинаковые шарики и тонко раскатайте. Слепите вареники с вишнями и опустите в кипяток. Варите 2 – 3 минуты, пока вареники не всплывут на поверхность.
Готово!
Травяной чай
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 25 граммов сушеной ромашки;
– 15 граммов сушеной мяты;
– 10 граммов сушеных бутонов чайной розы;
– цедра 1 апельсина.
Приготовление:
- Все ингредиенты поместите в глубокую миску, хорошо перемешайте и немного помните, чтобы цедра отдала свою влагу травам.
- Переложите в емкость, что герметично закрывается и оставьте настаиваться на несколько дней.
- Заваривайте 10 минут, заливая кипятком, регулируя крепость по вкусу, 1 – 2 чайные ложки на 250 миллилитров воды. Можете наслаждаться.
Готово!
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