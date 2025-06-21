Что приготовить на Ивана Купала: 3 блюда наших предков

Украинцы готовятся к празднованию Ивана Купала – дня, известного своими яркими традициями и кулинарными обычаями. Исторически сложилось так, что на этот праздник готовили специальную ритуальную кашу и сладкие вареники.

В дополнение к еде подавали квас и травяной чай. Накануне Купала хозяйки ищут лучшие рецепты этих древних блюд – 24 Канал делится ими. Читайте также Ароматная летняя выпечка без мороки: готовим вишневый пирог на сковороде Что приготовить на Ивана Купала Обитная каша Время:

Порции: Ингредиенты:

– 2 стакана ячневой крупы;

– 1 литр молока;

– 50 граммов сливочного масла;

– сахар и соль – по вкусу;

– фрукты для украшения. Приготовление: Крупу промойте водой несколько раз. На плите разогрейте сковороду без масла и всыпьте в горячую сковородку крупу.

Слегка поджарьте кашу до сухости и золотистого цвета. Затем всыпьте в кастрюлю, залейте молоком и доведите до кипения. Добавьте в кашу сахар и соль и варите до загустения – 25 минут.

В конце варки добавьте в кашу кусок сливочного масла и сразу выключите огонь. Оставьте блюдо на 20 минут под закрытой крышкой.

Подавайте к столу с сезонными фруктами, ягодами или мятой. Приятного аппетита! Купальские вареники с вишней Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 3 стакана муки;

– 150 граммов воды;

– 2 яйца;

– 4 стакана вишни;

– 100 граммов сахара;

– соль – по вкусу.

Рецепт вареников с вишней / Фото Momsdish Приготовление: Смешайте яйца, воду, соль и муку до однородности и замесите эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Отложите его в сторону и накройте пленкой.

Вишни переберите, промойте и удалите косточки. Засыпьте сахаром и оставьте на 30 минут. Выделившийся сок, слейте через дуршлаг.

Тесто разделите на одинаковые шарики и тонко раскатайте. Слепите вареники с вишнями и опустите в кипяток. Варите 2 – 3 минуты, пока вареники не всплывут на поверхность. Готово! Травяной чай Время: 20 минут

20 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 25 граммов сушеной ромашки;

– 15 граммов сушеной мяты;

– 10 граммов сушеных бутонов чайной розы;

– цедра 1 апельсина. Приготовление: Все ингредиенты поместите в глубокую миску, хорошо перемешайте и немного помните, чтобы цедра отдала свою влагу травам.

Переложите в емкость, что герметично закрывается и оставьте настаиваться на несколько дней.

Заваривайте 10 минут, заливая кипятком, регулируя крепость по вкусу, 1 – 2 чайные ложки на 250 миллилитров воды. Можете наслаждаться. Готово! Тоже приготовьте: клецки из картофеля на Ивана Купала.