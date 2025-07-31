Сезон фруктов и ягод – это возможность запастись необходимыми витаминами на целый год вперед, а также побаловать себя разнообразными вкусными блюдами и десертами. Среди них – легкий и воздушный меренговый рулет с клубникой.

Безе тает во рту, а сливочный крем и клубника оттеняют его сладость. Как приготовить меренговый рулет, рассказывает 24 Канал со ссылкой на кулинаршу Алина FooDee. Читайте также Легкий, воздушный и очень нежный: идеальный манник к чаепитию Как приготовить меренговый рулет с клубникой? Время: 1 час

Порции: 6 Ингредиенты для коржа:

– 4 белка;

– 200 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли;

– лимонный сок.



Для начинки:

– 300 граммов сливок 33%;

– 150 – 200 граммов клубники;

– 10 граммов ванильного сахара. Приготовление: В белки добавьте щепотку соли, лимонный сок и взбивайте на средней скорости до появления пены.

Смешайте ванильный сахар с обычным и постепенно добавляйте к белкам, взбивая их до устойчивого состояния.

Меренгу выложите на силиконовый коврик или пергамент слоем 1,5 – 2 сантиметра. Выпекайте при 170 градусах 20 – 30 минут. Внутри она должна остаться мягкой, а сверху – с хрустящей корочкой.

Меренговый корж осторожно переложите на второй лист пергамента и дайте полностью остыть.

Тем временем займитесь начинкой. Взбейте охлажденные сливки с ванильным сахаром до пышности. Клубнику помойте и нарежьте кусочками.

На корж выложите крем, сверху клубнику. Часть крема и клубники оставьте для украшения рулета.

Сверните аккуратно корж в рулет с помощью пергамента, и украсьте сверху сливками, клубникой и мятой. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: ленивые пирожные-эклеры, которые не надо выпекать.