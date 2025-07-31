Вкуснятина, которая тает во рту: нежнейший меренговый рулет с клубникой
- Меренговый рулет с клубникой – это сочетание хрустящей корочки и нежной серединки и кисленькой клубники.
- Такой десерт приготовить несложно, но впечатление вкуса и текстуры – будет 100 из 100.
Сезон фруктов и ягод – это возможность запастись необходимыми витаминами на целый год вперед, а также побаловать себя разнообразными вкусными блюдами и десертами. Среди них – легкий и воздушный меренговый рулет с клубникой.
Безе тает во рту, а сливочный крем и клубника оттеняют его сладость. Как приготовить меренговый рулет, рассказывает 24 Канал со ссылкой на кулинаршу Алина FooDee.
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Как приготовить меренговый рулет с клубникой?
- Время: 1 час
Порции: 6
Ингредиенты для коржа:
– 4 белка;
– 200 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
– лимонный сок.
Для начинки:
– 300 граммов сливок 33%;
– 150 – 200 граммов клубники;
– 10 граммов ванильного сахара.
Приготовление:
- В белки добавьте щепотку соли, лимонный сок и взбивайте на средней скорости до появления пены.
- Смешайте ванильный сахар с обычным и постепенно добавляйте к белкам, взбивая их до устойчивого состояния.
- Меренгу выложите на силиконовый коврик или пергамент слоем 1,5 – 2 сантиметра. Выпекайте при 170 градусах 20 – 30 минут. Внутри она должна остаться мягкой, а сверху – с хрустящей корочкой.
- Меренговый корж осторожно переложите на второй лист пергамента и дайте полностью остыть.
- Тем временем займитесь начинкой. Взбейте охлажденные сливки с ванильным сахаром до пышности. Клубнику помойте и нарежьте кусочками.
- На корж выложите крем, сверху клубнику. Часть крема и клубники оставьте для украшения рулета.
- Сверните аккуратно корж в рулет с помощью пергамента, и украсьте сверху сливками, клубникой и мятой.
Приятного аппетита!
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