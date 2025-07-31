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31 июля, 15:58
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Вкуснятина, которая тает во рту: нежнейший меренговый рулет с клубникой

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Меренговый рулет с клубникой – это сочетание хрустящей корочки и нежной серединки и кисленькой клубники.
  • Такой десерт приготовить несложно, но впечатление вкуса и текстуры – будет 100 из 100.

Сезон фруктов и ягод – это возможность запастись необходимыми витаминами на целый год вперед, а также побаловать себя разнообразными вкусными блюдами и десертами. Среди них – легкий и воздушный меренговый рулет с клубникой.

Безе тает во рту, а сливочный крем и клубника оттеняют его сладость. Как приготовить меренговый рулет, рассказывает 24 Канал со ссылкой на кулинаршу Алина FooDee.

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Как приготовить меренговый рулет с клубникой?

  • Время: 1 час
    Порции: 6

Ингредиенты для коржа: 
– 4 белка; 
– 200 граммов сахара; 
– 10 граммов ванильного сахара; 
– щепотка соли; 
– лимонный сок.

Для начинки: 
– 300 граммов сливок 33%; 
– 150 – 200 граммов клубники; 
– 10 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

  1. В белки добавьте щепотку соли, лимонный сок и взбивайте на средней скорости до появления пены.
     
  2. Смешайте ванильный сахар с обычным и постепенно добавляйте к белкам, взбивая их до устойчивого состояния.
     
  3. Меренгу выложите на силиконовый коврик или пергамент слоем 1,5 – 2 сантиметра. Выпекайте при 170 градусах 20 – 30 минут. Внутри она должна остаться мягкой, а сверху – с хрустящей корочкой.
     
  4. Меренговый корж осторожно переложите на второй лист пергамента и дайте полностью остыть.
     
  5. Тем временем займитесь начинкой. Взбейте охлажденные сливки с ванильным сахаром до пышности. Клубнику помойте и нарежьте кусочками.
     
  6. На корж выложите крем, сверху клубнику. Часть крема и клубники оставьте для украшения рулета. 
     
  7. Сверните аккуратно корж в рулет с помощью пергамента, и украсьте сверху сливками, клубникой и мятой.

Приятного аппетита!

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