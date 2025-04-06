Международный день карбонары: готовим итальянскую пасту всего за 30 минут
6 апреля отмечается Международный день карбонары – одного из самых известных кулинарных творений Италии. Этот праздник отдает дань уважения блюду, которое сочетает в себе спагетти, бекон или гуанчеле, яйца и пармезан.
По этому случаю 24 Канал предлагает рецепт, по которому известная итальянская паста готовится всего за 30 минут. Воссоздайте "Карбонару" на собственной кухне и вы!
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Паста "Карбонара"
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 12 миллилитров масла оливкового Extra Virgin;
– 225 граммов бекона;
– 1 зубчик чеснока;
– 3 яйца;
– 100 граммов пармезана тертого;
– 450 граммов спагетти;
– соль – по вкусу;
– перец черный молотый – по вкусу.
Приготовление:
- Поставьте кипятиться большую кастрюлю с подсоленной водой (столовая ложка соли на каждые 2 литра воды).
- Пока вода закипает, на большой сковороде на среднем огне нагрейте оливковое масло. Бекон нарежьте на кубики, забросьте в сковороду и готовьте медленно до хрустящей корочки.
- Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минуту, затем выключите огонь и положите бекон и чеснок в большую миску.
- В небольшой миске взбейте яйца и подмешайте примерно половину сыра.
- Как только вода закипит, добавьте сухие макароны и варите, не накрывая.
- Когда макароны будут еле твердыми щипцами переложите их в миску с беконом и чесноком. Оставьте немного воды, в которой варилась паста.
- Перекладывайте макароны из кастрюли в миску быстро, чтобы они были горячими. Тепло пасты должно нагреть яйца настолько, чтобы создать нежный соус.
- Добавьте взбитые яйца с сыром и быстро перемешайте. Посолите по вкусу. Добавьте немного воды, в которой варилась паста, чтобы карбонара не была сухой.
- Подавайте сразу с оставшимся пармезаном и свежемолотым черным перцем.
Приятного аппетита!
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