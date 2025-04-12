Изюминка праздничного стола: готовим сочный мясной рулет на Пасху
Сытные мясные блюда – неотъемлемая часть пасхального стола. Как замечательный центральный элемент трапезы можно приготовить сочный куриный рулет с начинкой из грибов и сыра.
24 Канал со ссылкой на фудблогера @nata.cooking делится рецептом мясного рулета. Он идеально дополнит праздничный стол.
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Мясной рулет на Пасху
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 3 куриных филе;
– 300 граммов шампиньонов;
– 1 лук;
– 1 зубок чеснока;
– 1 – 2 столовые ложки сливочного сыра;
– 120 граммов шпината;
– 100 – 150 граммов твердого сыра;
– 50 граммов вяленых томатов;
– 150 граммов сырокопченого бекона;
– розмарин – по желанию.
Для маринада:
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 – 2 столовые ложки сметаны;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец – по вкусу.
Как приготовить мясной рулет: смотрите видео
Приготовление:
- Лук и грибы нарежьте и обжарьте до полного испарения влаги.
- После этого охладите, добавьте специи, сливочный сыр и перемешайте.
- Шпинат припустите на слабом огне 2 – 3 минуты, пока он не уменьшится в объеме и не испарится лишняя влага.
- Куриное филе разделите на две половинки, накройте пищевой пленкой и слегка отбейте.
- Для маринада соедините все ингредиенты.
- Выложите филе на лист пергамента так, чтобы оно немного накладывалось друг на друга.
- Смажьте маринадом. Выложите начинку, посыпьте большей частью сыра, добавьте обжаренные шампиньоны с луком, припущенный шпинат, вяленые томаты и остальной сыр.
- Заверните филе в рулет, осторожно переложите в форму, накройте беконом, добавьте розмарин, заверните в пергамент/фольгу и поставьте в духовку.
- Запекайте при температуре 180 градусов 40 – 50 минут. После этого откройте рулет и допеките до золотистой корочки 10 – 20 минут, периодически поливая образовавшимся соком.
- В конце включите верхний гриль, чтобы бекон вкусно подрумянился. И готово.
Приятного аппетита!
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