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30 апреля, 06:05
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Вы забудете о колбасе: нереально вкусный рулет из мяса и сыра, который готовится на раз-два

Лилия Имбировская-Сиваковская

Этот рулет станет вашим любимым ужином, а еще он прекрасно подходит в роли дополнения на бутерброды. Готовить его крайне просто, а вкус получается божественный.

Этот рулет станет для вас настоящим открытием. Он подойдет с любым гарниром или салатом, а еще он станет альтернативой колбасе для сэндвичей. 24 Канал советует обратить внимание на рецепт, которым поделился портал "Вкусненькое".

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Рецепт мясного рулета с сыром

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов курино-говяжьего фарша;
– 1 лук;
– 1/3 чайной ложки сушеного чеснока;
– 1/3 чайной ложки базилика;
– пол чайной ложки соли;
– 1/3 чайной ложки приправы для мяса;
– 1 яйцо;
– 150 граммов сыра;
кляр:
– 2 яйца;
– 250 миллилитров молока;
– 200 граммов муки;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук и фарш пропускаем через мясорубку.
  2. Добавляем остальные ингредиенты, перемешиваем и подбиваем.
  3. Стол застилаем пищевой пленкой и выкладываем из фарша плотный прямоугольник.
  4. Выкладываем внутрь натертый сыр, скручиваем рулет и ставим в морозилку на 3 часа.
  5. Смешиваем все ингредиенты для кляра.
  6. Достаем рулет, нарезаем порционными кусочками и обжариваем в кляре до готовности.

Приятного аппетита!

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