Нежная, сочная и ароматная: рецепт лучшей буженины на Пасху
Уже скоро завершится пост, а значит, можно насладиться любимым мясом. Особенно стоит постараться для праздничного стола, чтобы для родных и гостей застолье превратилось в одно из лучших воспоминаний в жизни.
На Пасху все блюда должны иметь лучший эстетический вид и смаковать как шедевр. Эта буженина точно соответствует этим критериям, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт буженины на Пасху
- Время: 2 часа + маринование
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма свиной шеи или лопатки;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка сухого чеснока;
– 1 чайная ложка сухого розмарина;
– 1 столовая ложка горчицы.
Приготовление:
- Сначала промываем свинину под проточной водой и тщательно высушиваем бумажными салфетками. Далее делаем глубокие проколы по всей поверхности мяса, в которые вкладываем небольшие кусочки чеснока.
- Для приготовления маринада в отдельной посуде соединяем оливковое масло, поваренную соль, молотый черный перец, сладкую паприку, сухой гранулированный чеснок и ароматные травы.
- Полученной смесью натираем подготовленное мясо со всех сторон, плотно оборачиваем его пищевой пленкой и кладем в холодильник мариноваться минимум на 4 – 6 часов, а лучше на всю ночь.
- Перед запеканием достаем замаринованную свинину из холодильника примерно за 30 минут, чтобы она согрелась до комнатной температуры.
- Затем заворачиваем мясо в фольгу и отправляем запекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 – 2 часа.
- За двадцать минут до окончания процесса запекания аккуратно разворачиваем фольгу, чтобы на поверхности мяса образовалась аппетитная золотистая корочка.
- Готовой буженине даем немного остыть перед тем, как нарезать ее на порционные куски, это позволит мясному соку равномерно распределиться внутри.
Приятного аппетита!
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