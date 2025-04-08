На Пасху все блюда должны иметь лучший эстетический вид и смаковать как шедевр. Эта буженина точно соответствует этим критериям, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт буженины на Пасху

Время : 2 часа + маринование

: 2 часа + маринование Порций: 8

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свиной шеи или лопатки;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка перца;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка сухого чеснока;

– 1 чайная ложка сухого розмарина;

– 1 столовая ложка горчицы.

Приготовление:

Сначала промываем свинину под проточной водой и тщательно высушиваем бумажными салфетками. Далее делаем глубокие проколы по всей поверхности мяса, в которые вкладываем небольшие кусочки чеснока. Для приготовления маринада в отдельной посуде соединяем оливковое масло, поваренную соль, молотый черный перец, сладкую паприку, сухой гранулированный чеснок и ароматные травы. Полученной смесью натираем подготовленное мясо со всех сторон, плотно оборачиваем его пищевой пленкой и кладем в холодильник мариноваться минимум на 4 – 6 часов, а лучше на всю ночь. Перед запеканием достаем замаринованную свинину из холодильника примерно за 30 минут, чтобы она согрелась до комнатной температуры. Затем заворачиваем мясо в фольгу и отправляем запекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 – 2 часа. За двадцать минут до окончания процесса запекания аккуратно разворачиваем фольгу, чтобы на поверхности мяса образовалась аппетитная золотистая корочка. Готовой буженине даем немного остыть перед тем, как нарезать ее на порционные куски, это позволит мясному соку равномерно распределиться внутри.

Приятного аппетита!

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