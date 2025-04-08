На Великдень усі страви повинні мати найкращий естетичний вигляд та смакувати як шедевр. Ця буженина точно відповідає цим критеріям, розпвідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт бужинини на Великдень

Час : 2 години + маринування

: 2 години + маринування Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма свинної шиї або лопатки;

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка перцю;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка сухого часнику;

– 1 чайна ложка сухого розмарину;

– 1 столова ложка гірчиці.

Приготування:

Спершу промиваємо свинину під проточною водою та ретельно висушуємо паперовими серветками. Далі робимо глибокі проколи по всій поверхні м'яса, в які вкладаємо невеликі шматочки часнику. Для приготування маринаду в окремій посудині з'єднуємо оливкову олію, кухонну сіль, мелений чорний перець, солодку паприку, сухий гранульований часник та ароматні трави. Отриманою сумішшю натираємо підготовлене м'ясо з усіх боків, щільно обертаємо його харчовою плівкою і кладемо в холодильник маринуватися щонайменше на 4 – 6 годин, а краще на всю ніч. Перед запіканням дістаємо замариновану свинину з холодильника приблизно за 30 хвилин, щоб вона зігрілася до кімнатної температури. Потім загортаємо м'ясо у фольгу і відправляємо запікатися в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 1,5 – 2 години. За двадцять хвилин до закінчення процесу запікання акуратно розгортаємо фольгу, щоб на поверхні м'яса утворилася апетитна золотава скоринка. Готовій буженині даємо трохи охолонути перед тим, як нарізати її на порційні шматки, це дозволить м'ясному соку рівномірно розподілитися всередині.

Смачного!

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