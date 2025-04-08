На Великдень усі страви повинні мати найкращий естетичний вигляд та смакувати як шедевр. Ця буженина точно відповідає цим критеріям, розпвідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт бужинини на Великдень
- Час: 2 години + маринування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма свинної шиї або лопатки;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка перцю;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– 1 чайна ложка сухого розмарину;
– 1 столова ложка гірчиці.
Приготування:
- Спершу промиваємо свинину під проточною водою та ретельно висушуємо паперовими серветками. Далі робимо глибокі проколи по всій поверхні м'яса, в які вкладаємо невеликі шматочки часнику.
- Для приготування маринаду в окремій посудині з'єднуємо оливкову олію, кухонну сіль, мелений чорний перець, солодку паприку, сухий гранульований часник та ароматні трави.
- Отриманою сумішшю натираємо підготовлене м'ясо з усіх боків, щільно обертаємо його харчовою плівкою і кладемо в холодильник маринуватися щонайменше на 4 – 6 годин, а краще на всю ніч.
- Перед запіканням дістаємо замариновану свинину з холодильника приблизно за 30 хвилин, щоб вона зігрілася до кімнатної температури.
- Потім загортаємо м'ясо у фольгу і відправляємо запікатися в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 1,5 – 2 години.
- За двадцять хвилин до закінчення процесу запікання акуратно розгортаємо фольгу, щоб на поверхні м'яса утворилася апетитна золотава скоринка.
- Готовій буженині даємо трохи охолонути перед тим, як нарізати її на порційні шматки, це дозволить м'ясному соку рівномірно розподілитися всередині.
Смачного!
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