Такую вкуснятину ваши знакомые точно не делают: мясное кольцо в тесте, которому все будут завидовать

Мясные блюда – один из главных акцентов пасхального празднования. Колбаса, ветчина и буженина являются самыми популярными опциями, но вы можете покорить еще более высокую вершину.

Традиционные мясные блюда – это далеко не единственная опция для пасхального стола. Но если у вас есть немного вдохновения, то можете удивить всех оригинальным шедевром, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт мясного кольца

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 600 граммов дрожжевого теста;

– 800 граммов фарша;

– 8 перепелиных яиц;

– 2 луковицы;

– 150 граммов шампиньонов;

– 100 граммов батона;

– 100 миллилитров молока;

– 1 яйцо;

– 40 миллилитров масла;

– зелень, соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Батон замачиваем в молоке на 10 минут, после чего отжимаем лишнюю жидкость. Лук измельчаем, а грибы нарезаем тонкими ломтиками. Обжариваем лук вместе с грибами примерно 10 минут до румяности. В миску с фаршем добавляем размоченный батон, измельченное вареное куриное яйцо, обжаренные грибы с луком и немного зелени. Приправляем солью, перцем и специями, все хорошо перемешиваем. Тесто раскатываем в прямоугольник толщиной около 5 миллиметров. Вдоль одного края выкладываем начинку. На одинаковом расстоянии (примерно каждые 3 сантиметра) вдавливаем в фарш очищенные вареные перепелиные яйца. Накрываем начинку свободным краем теста, края плотно соединяем и защипываем. Формируем рулет в виде кольца, соединив концы. Перекладываем его на противень, застеленный пергаментом, и оставляем подходить в теплом месте на пол часа. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, около 50 – 60 минут до румяной, аппетитной корочки.

Приятного аппетита!

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