Шашлык – не единственная опция: как приготовить нежное и сочное мясо по-грузински

Когда заходит речь о грузинской кухне, всем сразу приходят на ум шашлык или хинкали. Но стоит вам попробовать это мясо всего раз – и оно сразу окажется среди фаворитов.

Это мясо сразу войдет в разряд ваших любимых блюд. Оно получается нежным, сочным и будет сочетаться с любым гарниром. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала "Файные рецепты". Читайте также Она действительно как суфле: так куриную печень подаст не каждый ресторан – рецепт, в который влюбляются Рецепт мяса по-грузински Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм мяса;

– 1 литр сметаны;

– 2 столовые ложки меда;

– 1 лимонного сока;

– специи и зелень по вкусу. Приготовление: Нарежьте мясо крупными кусками и сложите в глубокую миску. Измельчите зелень (подойдут укроп, петрушка, базилик, кинза, розмарин) и смешайте ее с солью и перцем. Добавьте зелень к мясу, влейте лимонный сок, добавьте мед и тщательно все перемешайте. Оставьте мариноваться в холодильнике на несколько часов. После маринования добавьте сметану, еще раз хорошо перемешайте и переложите смесь в форму для запекания, смазанную маслом. Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно час. Приятного аппетита! Чтобы была вкусной и полезной: как выбрать молодую капусту без нитратов.