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16 июня, 12:31
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Прохлада гарантирована: готовим "Мохито" – легкий коктейль в жаркие дни, который можно и детям

Марта Касиянчук
Основні тези
  • "Мохито" – это простой и очень популярный свежий коктейль, который спасает от летней жары.
  • Классическими ингредиентами напитка являются лайм, мята и тростниковый сахар. А на приготовление надо всего 5 минут.

В летнюю жару хочется освежиться прохладительными напитками. Безалкогольный коктейль "Мохито" – идеальный выбор для этого.

Рецепт этого замечательного напитка чрезвычайно прост, и его могут потреблять даже дети. Как приготовить летний безалкогольный "Мохито" рассказывает 24 Канал со ссылкой на Inshaker.

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"Мохито" безалкогольный

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 15 миллилитров сахарного сиропа;
– 150 миллилитров содовой;
– 60 граммов лайма;
– 3 грамма мяты;
– 200 граммов льда измельченного.

Приготовление:

  1. Положите в хайбол мяту 10 листочков и лайм 3 дольки.
     
  2. Налейте сахарный сироп и сожмите мадлером.
     
  3. Наполните хайбол измельченным льдом доверху. Долейте содовую и аккуратно размешайте коктейльной ложкой.
     
  4. Добавьте еще немного измельченного льда и украсьте веточкой мяты. Можете смаковать сразу.

Готово!

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