Прохлада гарантирована: готовим "Мохито" – легкий коктейль в жаркие дни, который можно и детям

В летнюю жару хочется освежиться прохладительными напитками. Безалкогольный коктейль "Мохито" – идеальный выбор для этого.

Рецепт этого замечательного напитка чрезвычайно прост, и его могут потреблять даже дети. Как приготовить летний безалкогольный "Мохито" рассказывает 24 Канал со ссылкой на Inshaker.

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"Мохито" безалкогольный

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 15 миллилитров сахарного сиропа;

– 150 миллилитров содовой;

– 60 граммов лайма;

– 3 грамма мяты;

– 200 граммов льда измельченного.

Приготовление:

Положите в хайбол мяту 10 листочков и лайм 3 дольки.

Налейте сахарный сироп и сожмите мадлером.

Наполните хайбол измельченным льдом доверху. Долейте содовую и аккуратно размешайте коктейльной ложкой.

Добавьте еще немного измельченного льда и украсьте веточкой мяты. Можете смаковать сразу.

Готово!

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