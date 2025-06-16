16 июня, 12:31
Прохлада гарантирована: готовим "Мохито" – легкий коктейль в жаркие дни, который можно и детям
Основні тези
- "Мохито" – это простой и очень популярный свежий коктейль, который спасает от летней жары.
- Классическими ингредиентами напитка являются лайм, мята и тростниковый сахар. А на приготовление надо всего 5 минут.
В летнюю жару хочется освежиться прохладительными напитками. Безалкогольный коктейль "Мохито" – идеальный выбор для этого.
Рецепт этого замечательного напитка чрезвычайно прост, и его могут потреблять даже дети. Как приготовить летний безалкогольный "Мохито" рассказывает 24 Канал со ссылкой на Inshaker.
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"Мохито" безалкогольный
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 15 миллилитров сахарного сиропа;
– 150 миллилитров содовой;
– 60 граммов лайма;
– 3 грамма мяты;
– 200 граммов льда измельченного.
Приготовление:
- Положите в хайбол мяту 10 листочков и лайм 3 дольки.
- Налейте сахарный сироп и сожмите мадлером.
- Наполните хайбол измельченным льдом доверху. Долейте содовую и аккуратно размешайте коктейльной ложкой.
- Добавьте еще немного измельченного льда и украсьте веточкой мяты. Можете смаковать сразу.
Готово!
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