Не рецепт, а хит сезона: как вкусно приготовить молодую картошку – аромат будет на весь район

Молодой картофель – это точно главный гарнир сезона. Он не только питательный, но и вкусный и прекрасно дополняет любое мясо.

Молодой картофель можно вкусно приготовить на сковородке, без варки и других лишних хлопот. Как это сделать – расскажет 24 Канал со ссылкой на инстаграм суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко. Интересно Три картофелины и фарш: вкусный ужин на всю семью за настоящие копейки Рецепт вкусной молодой картошки на сковороде Время: 30 минут

30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 – 1,5 килограмма молодого картофеля;

– 150 миллилитров воды;

– 120 граммов масла;

– 1 чайная ложка паприки;

– 2 зубчика чеснока;

– соль, перец и укроп по вкусу. Приготовление: Тщательно вымойте молодой картофель и выложите его на сковородку с высокими краями – так будет удобнее все перемешивать. Добавьте воду, немного посолите, накройте крышкой и тушите на среднем огне до полной готовности. Жидкость должна полностью испариться, что обычно занимает 15 – 20 минут – время зависит от размера клубней. Когда вода выкипит, добавьте сливочное масло и паприку. Повысьте температуру и обжарьте картофель до аппетитной золотистой корочки. В завершение добавьте измельченный чеснок и свежую зелень. Перемешайте, снимите с огня – и блюдо готово к подаче! Приятного аппетита! Десерт поколений: как приготовить нежный мусс, как это делали наши бабушки.