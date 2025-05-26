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26 мая, 08:26
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Не рецепт, а хит сезона: как вкусно приготовить молодую картошку – аромат будет на весь район

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Молодой картофель является главным гарниром сезона, который можно приготовить на сковородке без варки.
  • С этим рецептом вы подадите к столу любимое блюдо без лишних хлопот.

Молодой картофель – это точно главный гарнир сезона. Он не только питательный, но и вкусный и прекрасно дополняет любое мясо.

Молодой картофель можно вкусно приготовить на сковородке, без варки и других лишних хлопот. Как это сделать – расскажет 24 Канал со ссылкой на инстаграм суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко.

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Рецепт вкусной молодой картошки на сковороде

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 – 1,5 килограмма молодого картофеля;
– 150 миллилитров воды;
– 120 граммов масла;
– 1 чайная ложка паприки;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец и укроп по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте молодой картофель и выложите его на сковородку с высокими краями – так будет удобнее все перемешивать.

  2. Добавьте воду, немного посолите, накройте крышкой и тушите на среднем огне до полной готовности. Жидкость должна полностью испариться, что обычно занимает 15 – 20 минут – время зависит от размера клубней.

  3. Когда вода выкипит, добавьте сливочное масло и паприку. Повысьте температуру и обжарьте картофель до аппетитной золотистой корочки.

  4. В завершение добавьте измельченный чеснок и свежую зелень. Перемешайте, снимите с огня – и блюдо готово к подаче!

Приятного аппетита!

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