Лучшего рецепта не существует: готовим ароматный кекс к чаепитию

Морковный кекс стремительно завоевал популярность как среди взрослых, так и среди детей. Это лакомство не только любят в качестве сладости, но и считают идеальным вариантом для завтрака, удобным перекусом в дороге или дополнением к чаепитию.

Готовить этот кекс гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. 24 Канал со ссылкой на USETI.org.ua делится рецептом ароматного морковного кекса. Читайте также Нежные, мягкие внутри и с золотистой корочкой: самый идеальный рецепт сырников Морковный кекс Время: 50 минут

50 минут Порции: 6 Ингредиенты:

– 3 средние морковки;

– 10 столовых ложек муки;

– 1 столовая ложка цедры апельсина;

– 3 куриных яйца;

– 8 столовых ложек сахара;

– изюм по вашему желанию;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 1 столовая ложка меда;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1/2 чайной ложки мускатного ореха;

– 1 столовая ложка ванильного сахара. Приготовление: Сначала измельчите на терке морковь и цедру. В муку добавьте разрыхлитель и мускатный орех и просейте с помощью сита.

Масло и сахар тщательно разотрите. Отдельно взбейте яйца и смешайте с "сахарным" маслом.

Влейте туда пару ложек оливкового масла, мед, цедру и по желанию изюм. Перемешайте до однородного состояния.

Муку тем временем соедините вместе с морковью. Добавьте к яичной массе и перемешайте.

Выберите форму, в которой будете выпекать кекс, и перелейте туда тесто. Сверху можете украсить измельченными орехами или кунжутом.

Выпекайте 30 минут в духовке при 180 градусов. Откройте дверцу и дайте кексу подышать еще 10 минут. Когда остынет, по желанию, притрусите сахарной пудрой. Приятного аппетита! Тоже испеките: творожное печенье, как в детстве.