Лучшего рецепта не существует: готовим ароматный кекс к чаепитию
Морковный кекс стремительно завоевал популярность как среди взрослых, так и среди детей. Это лакомство не только любят в качестве сладости, но и считают идеальным вариантом для завтрака, удобным перекусом в дороге или дополнением к чаепитию.
Готовить этот кекс гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. 24 Канал со ссылкой на USETI.org.ua делится рецептом ароматного морковного кекса.
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Морковный кекс
- Время: 50 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 3 средние морковки;
– 10 столовых ложек муки;
– 1 столовая ложка цедры апельсина;
– 3 куриных яйца;
– 8 столовых ложек сахара;
– изюм по вашему желанию;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 1 столовая ложка меда;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1/2 чайной ложки мускатного ореха;
– 1 столовая ложка ванильного сахара.
Приготовление:
- Сначала измельчите на терке морковь и цедру. В муку добавьте разрыхлитель и мускатный орех и просейте с помощью сита.
- Масло и сахар тщательно разотрите. Отдельно взбейте яйца и смешайте с "сахарным" маслом.
- Влейте туда пару ложек оливкового масла, мед, цедру и по желанию изюм. Перемешайте до однородного состояния.
- Муку тем временем соедините вместе с морковью. Добавьте к яичной массе и перемешайте.
- Выберите форму, в которой будете выпекать кекс, и перелейте туда тесто. Сверху можете украсить измельченными орехами или кунжутом.
- Выпекайте 30 минут в духовке при 180 градусов. Откройте дверцу и дайте кексу подышать еще 10 минут. Когда остынет, по желанию, притрусите сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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