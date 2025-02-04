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4 февраля, 14:19
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Их хотят попробовать все: готовим инстаграмные японские пирожные "Моти"

Марта Касиянчук

Пирожные Моти, любимый японский десерт, привлекают внимание своим уникальным вкусом и текстурой. Это лакомство является основным блюдом во время празднования Нового года в Японии. Но мы не там, поэтому можем готовить их когда захочется.

24 Канал со ссылкой на Shuba предлагает приготовить Моти с шоколадной или клубничной начинкой. Получится не менее вкусно, чем в оригинале!

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Моти – рецепт

  • Время: 35 минут
  • Порции: 5

Ингредиенты:
– 150 граммов рисовой муки; 
– 100 граммов сахара; 
– 150 граммов воды; 
– 30 граммов крахмала; 
– 8 граммов ванильного сахара.

Для начинки 1:
– 100 граммов шоколада; 
– 200 граммов молока 2,5%.

Для начинки 2: 
– 100 граммов клубники.

Приготовление:

  1. Для начала подготовьте начинку. Для первой начинки шоколад поломайте кусочками, сложите в пиалу, добавьте молоко и поставьте в микроволновую печь на несколько минут. Перемешайте, отставьте в сторону, пусть остынет.
     
  2. Для второй начинки клубнику помойте и обсушите.
     
  3. В тесто можно добавить красители. Это может быть сок черники, ежевики или пищевой краситель.
     
  4. Возьмите миску (не металлическую), насыпьте в нее рисовую муку, сахар, ванилин и налейте воду. Перемешайте, пока масса не станет однородной.
     
  5. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в микроволновую печь на 2 – 3 минут. Затем снова перемешайте и немного охладите. Масса будет липкой, поэтому доску для теста присыпьте крахмалом и выложите на нее рисовое тесто.
     
  6. Разделите его на порционные кусочки и сделайте из них лепешки. На середину каждой выложите ложкой шоколадную массу или клубнику, осторожно защипните и сформируйте шарики.
     
  7. Выложите на блюдо и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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