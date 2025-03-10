Можно ли замораживать твердый сыр: эксперты дали исчерпывающий ответ

Разновидностей сыров существует немало: твердый, полутвердый, мягкий, домашний и десятки других сортов. Продолжительность срока хранения тоже разная. Чтобы предотвратить порчу и продлить свежесть, потребители часто замораживают этот продукт.

24 Канал рассказывает, можно ли хранить сыр в морозилке и как правильно это делать, чтобы не испортился.

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Можно ли замораживать твердый сыр

Эксперты подтвердили, что сыр действительно можно замораживать, учитывая, что его оптимальная температура хранения относительно низкая. Для длительного хранения сыр обычно хранят в камерах при температуре около -2 градусов по Цельсию, где он остается незамороженным. Этот метод особенно эффективен для выдержанных сыров, которые содержат плесень.

Но есть важный нюанс: хотя твердый сыр можно хранить в морозильной камере, важно предварительно натереть его на терке. Замораживание твердого сыра без такой подготовки может привести к нежелательным результатам, поскольку низкие температуры могут привести к высыханию и крошению сыра.

Сколько времени можно хранить сыр в холодильнике

Все зависят от вида сыров:

моцарелла, козий, рикотта – не более трех суток;

гауда и чедер, если хорошо упакованы – до двух недель;

камамбер и бри – до 10 дней;

сыр с плесенью – две недели.

Другие твердые сыры можно хранить в течение трех недель.

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