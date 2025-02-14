Эта распространенная ошибка все испортит: почему морковь и лук нельзя жарить вместе

Во многих рецептах можно встретить зажарку из лука и моркови. Но опытные кулинары отмечают – эти овощи ни за что нельзя жарить вместе.

Лук и морковь – замечательный овощной дуэт, но когда дело доходит до сковороды, их ни в коем случае нельзя сочетать. Почему так рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хорошие новости".

Интересно Для праздников и будней: готовим "пчелиный" торт с орехами

Почему морковь и лук нужно жарить отдельно

Если обжаривать лук и морковь вместе, качество зажарки будет не лучшим. Есть высокий риск того что лук оставаться сырым, а морковь станет пресной и начнет подгорать. Кроме того, морковный сок может забрать аромат лука, поэтому эти овощи нужно готовить или по очереди, или на разных сковородках.



Важный кулинарный секрет / Фото Freepik

Профессиональные повара также рекомендуют перед жаркой обваливать лук в муке. Это придаст ему эстетического золотистого цвета. Впрочем, стоит отметить, что этот метод займет больше времени и не всегда оправдает ожидания.

Нужна буквально секунда: как проверить свежесть яиц.