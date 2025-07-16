16 июля, 21:41
Вкусно и безопасно: нужно ли варить лисички перед жаркой
Основні тези
- Лисички популярны благодаря своему вкусу и простоте приготовления.
- Важно правильно готовить и обеспечить безопасность употребления лисичек.
Лисички – один из главных хитов летней кухни. И важно не только уметь их правильно готовить, но и сделать их безопасными.
Лисички недаром являются одними из самых популярных грибов украинцев. Они не просто вкусные, но и простые в приготовлении, что делает их идеальным выбором даже для новичков, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Факты".
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Надо ли варить лисички?
Эксперты отмечают: перед жаркой лисички стоит обязательно отварить. Это позволит получить сразу несколько преимуществ:
- вы избавитесь от вредных веществ, которые накапливаются в грибах;
- не будет горечи;
- вы уничтожите патогенные микроорганизмы.
Как правильно варить лисички?
- Перед варкой лисички следует хорошо очистить от земли и песка. Затем тщательно промойте их под струей холодной воды. Крупные грибы лучше порезать на меньшие куски.
- Сложите грибы в кастрюлю, залейте холодной водой и добавьте по одной чайной ложке соли на каждый литр.
- После того, как вода закипит, варите грибы 5 – 7 минут на среднем огне. Обязательно снимайте пену, которая образуется на поверхности.
- После отваривания откиньте лисички на дуршлаг, промойте теплой водой и дайте ей полностью стечь.
- Теперь грибы можно жарить.
Точно как на базаре: простой рецепт любимых чебуреков.