Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Не бутербродами едиными: эта намазка с докторской колбасой поднимет закуску на новый уровень
2 мая, 17:29
1

Не бутербродами едиными: эта намазка с докторской колбасой поднимет закуску на новый уровень

Марта Касиянчук

Бутерброды с колбасой остаются любимым выбором для тех, кто ищет быстрый и сытный перекус. Однако, можно придумывать более креативные альтернативы классическому блюду. Например, приготовить оригинальную намазку.

24 Канал со ссылкой на WomanLife делится рецептом намазки на хлеб с докторской колбасой. Попробовав ее всего раз – обычных бутербродов с куском колбасы уже не захочется.

Читайте также Полезно и вкусно: простой салат без майонеза, который захочется повторить

Намазка с докторской колбасой

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 200 граммов докторской колбасы;
– 2 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 50 граммов сливочного масла;
– специи – по желанию.

Приготовление:

  1. Докторскую колбасу натрите на крупной терке. Так же сделайте с яйцами и твердым сыром. По желанию можно сделать структуру однородной. Просто перемелите все вместе в блендере.
     
  2. Полученную массу смешайте с мягким маслом. Добавьте специи по вкусу.
     
  3. А теперь скорее нарезайте хлеб и пробуйте оригинальную намазку.

Приятного аппетита!

Тоже стоит внимания: намазка с авокадо и яйцом.