2 мая, 17:29
Не бутербродами едиными: эта намазка с докторской колбасой поднимет закуску на новый уровень
Бутерброды с колбасой остаются любимым выбором для тех, кто ищет быстрый и сытный перекус. Однако, можно придумывать более креативные альтернативы классическому блюду. Например, приготовить оригинальную намазку.
24 Канал со ссылкой на WomanLife делится рецептом намазки на хлеб с докторской колбасой. Попробовав ее всего раз – обычных бутербродов с куском колбасы уже не захочется.
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Намазка с докторской колбасой
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов докторской колбасы;
– 2 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 50 граммов сливочного масла;
– специи – по желанию.
Приготовление:
- Докторскую колбасу натрите на крупной терке. Так же сделайте с яйцами и твердым сыром. По желанию можно сделать структуру однородной. Просто перемелите все вместе в блендере.
- Полученную массу смешайте с мягким маслом. Добавьте специи по вкусу.
- А теперь скорее нарезайте хлеб и пробуйте оригинальную намазку.
Приятного аппетита!
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