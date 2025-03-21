Как хумус, но еще вкуснее: готовим особую намазку на хлеб
Намазки на хлеб бывают разные, но эта – настоящая находка. Нежная, насыщенная и ароматная она прекрасно подойдет для завтрака.
Главный секрет этого блюда – сочетание фисташек и лука. Он должен карамелизироваться медленно, приобретая насыщенный золотистый оттенок, сообщает 24 Канал со ссылкой на przyslij przepis. Попробуйте один раз – и этот вкус точно станет вашим фаворитом!
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Рецепт карамелизированной луковой пасты с карамелью
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– горсть фисташек;
– 4 средние луковицы;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 100 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка греческого йогурта;
– 130 граммов сыра фета;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу.
Приготовление:
- Поджарьте фисташки на сухой сковороде.
- Измельчите их в кухонном комбайне до состояния порошка.
- Лук нарежьте перьями, а чеснок – пластинками.
- Растопите масло на сковороде, добавьте лук и чеснок.
- Приправьте солью, перцем и влейте немного воды.
- Жарьте, пока вода не испарится, а лук и чеснок не станут мягкими и золотистыми.
- Переложите лук и другие ингредиенты – фету и йогурт – в кухонный комбайн вместе с фисташками.
- Смешайте все до однородной массы.
- Переложите пасту в миску, полейте оливковым маслом, посыпьте петрушкой и украсьте фисташками.
Приятного аппетита!
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