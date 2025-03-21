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21 марта, 22:36
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Как хумус, но еще вкуснее: готовим особую намазку на хлеб

Лилия Имбировская-Сиваковская

Намазки на хлеб бывают разные, но эта – настоящая находка. Нежная, насыщенная и ароматная она прекрасно подойдет для завтрака.

Главный секрет этого блюда – сочетание фисташек и лука. Он должен карамелизироваться медленно, приобретая насыщенный золотистый оттенок, сообщает 24 Канал со ссылкой на przyslij przepis. Попробуйте один раз – и этот вкус точно станет вашим фаворитом!

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Рецепт карамелизированной луковой пасты с карамелью

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– горсть фисташек;
– 4 средние луковицы;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 100 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка греческого йогурта;
– 130 граммов сыра фета;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Поджарьте фисташки на сухой сковороде.
  2. Измельчите их в кухонном комбайне до состояния порошка.
  3. Лук нарежьте перьями, а чеснок – пластинками.
  4. Растопите масло на сковороде, добавьте лук и чеснок.
  5. Приправьте солью, перцем и влейте немного воды.
  6. Жарьте, пока вода не испарится, а лук и чеснок не станут мягкими и золотистыми.
  7. Переложите лук и другие ингредиенты – фету и йогурт – в кухонный комбайн вместе с фисташками.
  8. Смешайте все до однородной массы.
  9. Переложите пасту в миску, полейте оливковым маслом, посыпьте петрушкой и украсьте фисташками.

Приятного аппетита!

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