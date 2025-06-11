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11 июня, 19:40
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Так кабачки вы еще не подавали: аппетитная и сытная намазка – родные не угадают, из чего она

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Статья предлагает рецепт намазки из кабачков, включающий кабачки, лук, морковь, плавленые сырки, зелень, соль и перец.
  • Это прекрасная возможность подать к столу что-то оригинальное.

Способов приготовления кабачка есть просто множество, что еще раз подтверждает его универсальность. Но намазка из него – это что-то новое и оригинальное.

Бутерброды с этой намазкой – это не просто вкусный перекус на каждый день, но и возможность презентовать свое мастерство. Несколько простых манипуляций – и все наперегонки будут расспрашивать вас о рецепте, который 24 Канал предлагает сохранить от портала "Копилка рецептов".

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Рецепт намазки из кабачков

  • Время: 25 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 2 плавленых сырка;
– по пучку зелени;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки нарезаем маленькими кубиками.

  2. Лук измельчаем и обжариваем на сковороде до мягкости.

  3. Затем добавляем натертую морковь и тушим до готовности, немного подсаливая в конце.

  4. Выкладываем кабачки, хорошо перемешиваем и тушим еще 2 минуты.

Приятного аппетита!

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