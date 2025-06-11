Так кабачки вы еще не подавали: аппетитная и сытная намазка – родные не угадают, из чего она

Способов приготовления кабачка есть просто множество, что еще раз подтверждает его универсальность. Но намазка из него – это что-то новое и оригинальное.

Бутерброды с этой намазкой – это не просто вкусный перекус на каждый день, но и возможность презентовать свое мастерство. Несколько простых манипуляций – и все наперегонки будут расспрашивать вас о рецепте, который 24 Канал предлагает сохранить от портала "Копилка рецептов".

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Рецепт намазки из кабачков

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 2 плавленых сырка;

– по пучку зелени;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Кабачки нарезаем маленькими кубиками. Лук измельчаем и обжариваем на сковороде до мягкости. Затем добавляем натертую морковь и тушим до готовности, немного подсаливая в конце. Выкладываем кабачки, хорошо перемешиваем и тушим еще 2 минуты.

Приятного аппетита!

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