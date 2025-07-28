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28 июля, 11:40
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Топовая намазка этого лета: готовим аппетитную намазку из кабачковой икры и плавленых сырков

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт намазки из кабачковой икры и плавленых сырков включает лук, морковь, болгарский перец, кабачки, петрушку, чеснок, плавленые сырки, соль, перец и оливковое масло.
  • Это отличная идея для быстрого и вкусного перекуса.

Всегда надо иметь что-то вкусненькое для быстрого перекуса. Эта намазка точно одна из лучших находок этого лета.

Эту намазку лучше сразу готовить с большим запасом, ведь она исчезает почти мгновенно. Даже дети, которых трудно назвать ценителями овощей, с радостью уплетают ее с любимым хлебом. 24 Канал советует попробовать рецепт из инстаграма treskablog.

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Как приготовить намазку из кабачковой икры и сырков?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 красный болгарский перец;
– 3 кабачка;
– полпучка петрушки;
– 4 зубчика чеснока;
– 140 граммов плавленых сырков;
– соль и перец по вкусу;
– 30 миллилитров оливкового масла.

Приготовление:

  1. Очистите лук и морковь. Лук порежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой.

  2. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте лук вместе с морковью и перцем до золотистого оттенка.

  3. Кабачки помойте, натрите на крупной терке и высыпьте к овощной зажарке. Посолите, перемешайте, накройте крышкой и тушите, периодически помешивая, на слабом огне 20 – 25 минут.

  4. Натрите плавленый сыр на крупной терке. Петрушку хорошо промойте и мелко порубите. Чеснок очистите и измельчите на мелкой терке.

  5. Добавьте сыр, зелень и чеснок к тушеным кабачкам, перемешайте, накройте крышкой, снимите с огня и оставьте настояться примерно на 10 минут.

  6. Переложите готовую овощную икру в посуду и дайте полностью остыть. Подавайте как овощную намазку на хлеб или как самостоятельную холодную закуску.

Приятного аппетита!

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