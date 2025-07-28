Топовая намазка этого лета: готовим аппетитную намазку из кабачковой икры и плавленых сырков

Всегда надо иметь что-то вкусненькое для быстрого перекуса. Эта намазка точно одна из лучших находок этого лета.

Эту намазку лучше сразу готовить с большим запасом, ведь она исчезает почти мгновенно. Даже дети, которых трудно назвать ценителями овощей, с радостью уплетают ее с любимым хлебом. 24 Канал советует попробовать рецепт из инстаграма treskablog.

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Как приготовить намазку из кабачковой икры и сырков?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 1 красный болгарский перец;

– 3 кабачка;

– полпучка петрушки;

– 4 зубчика чеснока;

– 140 граммов плавленых сырков;

– соль и перец по вкусу;

– 30 миллилитров оливкового масла.

Приготовление:

Очистите лук и морковь. Лук порежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте лук вместе с морковью и перцем до золотистого оттенка. Кабачки помойте, натрите на крупной терке и высыпьте к овощной зажарке. Посолите, перемешайте, накройте крышкой и тушите, периодически помешивая, на слабом огне 20 – 25 минут. Натрите плавленый сыр на крупной терке. Петрушку хорошо промойте и мелко порубите. Чеснок очистите и измельчите на мелкой терке. Добавьте сыр, зелень и чеснок к тушеным кабачкам, перемешайте, накройте крышкой, снимите с огня и оставьте настояться примерно на 10 минут. Переложите готовую овощную икру в посуду и дайте полностью остыть. Подавайте как овощную намазку на хлеб или как самостоятельную холодную закуску.

Приятного аппетита!

Как в ресторане: запекаем кабачок с красной рыбой.