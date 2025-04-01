1 апреля, 08:36
Элементарный перекус – будете ждать как праздника: морковно-сырная намазка, из-за которой исчезает весь хлеб
Аппетитные намазки всегда приносят пользу. Особенно, когда в перечне элементарные продукты, а вкус получается просто изумительным.
Морковь, сыр и яйца – вот и все, что нужно для создания просто шедевральной намазки. Ее расхваливают все хозяйки, правда, часто именно становится причиной того, что исчезает весь хлеб, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт намазки из моркови
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов свежей моркови;
– 2 вареных яйца;
– 70 граммов творога сыра;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 3 столовые ложки сметаны;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Натрите морковь, вареные яйца, твердый сыр и чеснок на мелкой терке твердый сыр и чеснок на мелкой терке,
- Смешайте все ингредиенты и добавьте сметану.
- Посолите и поперчите по вкусу.
- Подавайте с любимым хлебом.
Приятного аппетита!
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