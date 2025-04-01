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1 апреля, 08:36
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Элементарный перекус – будете ждать как праздника: морковно-сырная намазка, из-за которой исчезает весь хлеб

Лилия Имбировская-Сиваковская

Аппетитные намазки всегда приносят пользу. Особенно, когда в перечне элементарные продукты, а вкус получается просто изумительным.

Морковь, сыр и яйца – вот и все, что нужно для создания просто шедевральной намазки. Ее расхваливают все хозяйки, правда, часто именно становится причиной того, что исчезает весь хлеб, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт намазки из моркови

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 250 граммов свежей моркови;
– 2 вареных яйца;
– 70 граммов творога сыра;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 3 столовые ложки сметаны;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Натрите морковь, вареные яйца, твердый сыр и чеснок на мелкой терке твердый сыр и чеснок на мелкой терке,
  2. Смешайте все ингредиенты и добавьте сметану.
  3. Посолите и поперчите по вкусу.
  4. Подавайте с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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