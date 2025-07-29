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Новости Вкусно Салаты и закуски Все жалуются, что не имели этого рецепта раньше: намазка из редиса, которая покоряет интернет
29 июля, 21:52
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Все жалуются, что не имели этого рецепта раньше: намазка из редиса, которая покоряет интернет

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт намазки из редиса включает редиску, масло, чеснок, соль и перец.
  • Эта намазка стала звездой интернета благодаря своей оригинальности.

Редис – это не только вкусное дополнение к салату, но и отличная основа для намазки. Она получается пикантной и оригинальной, поэтому нравится абсолютно всем.

Даже опытные кулинары удивляются тому, какой вкусной получается эта намазка. Только 3 доступных ингредиента – и в вашем холодильнике уже есть шедевр, который ждет своего часа, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok ilona_shvch_.

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Как приготовить вкусную намазку из редиса и масла

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

– несколько редисок;
– упаковка масла;
– несколько зубчиков чеснока;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Редис мелко натираем и отжимаем лишнюю влагу.
  2. Смешиваем с маслом, добавляем чеснок, соль, перец и еще раз перемешиваем.
  3. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

Не надо ничего лишнего: классический рецепт лимонада.