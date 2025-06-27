Это точно лучшая намазка: элементарная намазка из сардины, которую съедают с первого раза

Аппетитная намазка – это всегда хороший способ вкусно перекусить. Тем более когда она приготовлена из любимой сардины.

Элементарные ингредиенты, несколько минут – и вкусная аппетитная намазка уже в вашем холодильнике. Единственная проблема – ее нужно сразу делать с запасом, ведь она исчезает со стола в одно мгновение. 24 Канал предлагает воссоздать намазку из сардины по рецепту портала "Канапулька". Читайте также Это вкуснее котлет и даже шашлыка: отбивные с начинкой, которые хоть на праздник подавай Рецепт намазки из сардины Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 2 банки сардин в оливковом масле;

– 4 столовые ложки греческого йогурта;

– 2 столовые ложки сливочного масла (мягкого);

– 1 столовая ложка нарезанных каперсов;

– 1 столовая ложка свежего мелко нарезанного зеленого лука;

– 1 столовая ложка мелко нарезанного свежего укропа;

– 1 чайная ложка цедры лимона;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1/2 чайной ложки крупной соли;

– перец по вкусу. Приготовление: Разомните сардины вилкой до мягкой, однородной массы. Добавьте натуральный йогурт, мягкое сливочное масло, мелко нарезанные каперсы, измельченный зеленый лук, укроп, тертую цедру лимона, немного лимонного сока, соль и молотый перец. Осторожно все перемешайте до образования гладкой пасты. Готовую смесь переложите в стеклянную банку или контейнер с крышкой. Надежно закройте и поставьте в холодильник по крайней мере на час, так вкус будет насыщеннее. Перед подачей дайте паштету постоять 10 – 15 минут при комнатной температуре. Вкусно с тостами, хрустящим багетом или крекерами. Приятного аппетита! Закуска лета: как сделать пикантные кабачки.