Это точно лучшая намазка: элементарная намазка из сардины, которую съедают с первого раза
- Намазка из сардины быстро исчезает со стола.
- Основные ингредиенты включают сардины в оливковом масле, греческий йогурт, сливочное масло, каперсы, зеленый лук, укроп, лимонную цедру и сок, соль и перец.
Аппетитная намазка – это всегда хороший способ вкусно перекусить. Тем более когда она приготовлена из любимой сардины.
Элементарные ингредиенты, несколько минут – и вкусная аппетитная намазка уже в вашем холодильнике. Единственная проблема – ее нужно сразу делать с запасом, ведь она исчезает со стола в одно мгновение. 24 Канал предлагает воссоздать намазку из сардины по рецепту портала "Канапулька".
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Рецепт намазки из сардины
- Время: 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 банки сардин в оливковом масле;
– 4 столовые ложки греческого йогурта;
– 2 столовые ложки сливочного масла (мягкого);
– 1 столовая ложка нарезанных каперсов;
– 1 столовая ложка свежего мелко нарезанного зеленого лука;
– 1 столовая ложка мелко нарезанного свежего укропа;
– 1 чайная ложка цедры лимона;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1/2 чайной ложки крупной соли;
– перец по вкусу.
Приготовление:
Разомните сардины вилкой до мягкой, однородной массы.
Добавьте натуральный йогурт, мягкое сливочное масло, мелко нарезанные каперсы, измельченный зеленый лук, укроп, тертую цедру лимона, немного лимонного сока, соль и молотый перец. Осторожно все перемешайте до образования гладкой пасты.
Готовую смесь переложите в стеклянную банку или контейнер с крышкой. Надежно закройте и поставьте в холодильник по крайней мере на час, так вкус будет насыщеннее.
Перед подачей дайте паштету постоять 10 – 15 минут при комнатной температуре. Вкусно с тостами, хрустящим багетом или крекерами.
Приятного аппетита!
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