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11 февраля, 17:30
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Беспроигрышный вариант закуски: эта намазка на хлеб из сельди станет фаворитом не только для вас

Марта Касиянчук

Сельдь является излюбленным продуктом для закусок среди кулинарных энтузиастов. Известная своей доступностью, выразительным пряным вкусом и минимальным содержанием костей, эта рыба является неотъемлемым компонентом праздничного стола.

24 Канал со ссылкой на Суббота предлагает приготовить очень простую намазку на хлеб из сельди и еще нескольких ингредиентов. Этот рецепт станет любимым в вашей семье и среди гостей!

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Намазка из сельди

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 1 сельдь (филе);
– 2 яйца;
– 1/2 зеленого яблока;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 красная луковица;
– зелень.

Приготовление:

  1. Нарежьте мелко филе сельди, белок яиц, яблоко и соедините со сливочным маслом.
     
  2. Выложите намазку на ломтик свежего хлеба.
     
  3. Дополните канапе кольцами красного лука, маринованными в смеси соли, сахара, фруктового уксуса и масла.
     
  4. Сверху натрите яичный желток и украсьте зеленью. Можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

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