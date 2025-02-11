11 февраля, 17:30
Беспроигрышный вариант закуски: эта намазка на хлеб из сельди станет фаворитом не только для вас
Сельдь является излюбленным продуктом для закусок среди кулинарных энтузиастов. Известная своей доступностью, выразительным пряным вкусом и минимальным содержанием костей, эта рыба является неотъемлемым компонентом праздничного стола.
24 Канал со ссылкой на Суббота предлагает приготовить очень простую намазку на хлеб из сельди и еще нескольких ингредиентов. Этот рецепт станет любимым в вашей семье и среди гостей!
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Намазка из сельди
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 сельдь (филе);
– 2 яйца;
– 1/2 зеленого яблока;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 красная луковица;
– зелень.
Приготовление:
- Нарежьте мелко филе сельди, белок яиц, яблоко и соедините со сливочным маслом.
- Выложите намазку на ломтик свежего хлеба.
- Дополните канапе кольцами красного лука, маринованными в смеси соли, сахара, фруктового уксуса и масла.
- Сверху натрите яичный желток и украсьте зеленью. Можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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