Вкусно как икра: дешевая намазка на бутерброды из сельди, которая удивит изысканностью

Бюджетные закуски с элегантным вкусом должны быть в кулинарном арсенале каждой хозяйки. Особенно когда речь идет о любимой селедке.

Сельдь – замечательная основа для вкусных закусок. Из нее даже можно приготовить намазку, которая будет смаковать как настоящая икра. Как это сделать – рассказывает 24 Канал.

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Рецепт намазки из сельди

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 соленая сельдь;

– 1 морковь;

– 100 граммов плавленого сырка;

– 80 граммов сливочного масла;

– соль и перец по вкусу;

– зелень для украшения.

Приготовление:

Сливочное масло прячем в морозильник, чтобы хорошо застыло. Морковь отвариваем до мягкости – примерно 20 минут, после чего охлаждаем. Для этого блюда лучше использовать слабосоленую сельдь. Рыбу очищаем от костей и нарезаем мелкими кубиками. Замерзшее масло натираем на крупной терке, а морковь и плавленый сыр на мелкой. В глубокой миске соединяем сельдь, тертую морковь, сыр и масло. Добавляем соль и перец. Всыпаем измельченный зеленый лук или укроп. При необходимости смесь перемалываем в блендере или пропускаем через мясорубку, чтобы получить более однородную массу.

Приятного аппетита!

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