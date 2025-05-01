Еще не пробовали – много потеряли: быстрая и бюджетная намазка из шпрот

В мире закусок намазки остаются популярным выбором благодаря своей простоте и вкусу. Если вы еще не готовили ее из ароматных шпрот, то вы многое потеряли. Он напоминает традиционный паштет, но готовится проще.

Намазывать спред можно на любой хлеб, главное, чтобы он был немного поджарен. Рецептом намазки из шпрот делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Намазка из шпрот

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 200 граммов плавленого сырка;

– 1 банка шпрот;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 20 граммов зелени;

– 50 граммов лука.

Приготовление:

Слейте масло со шпрот, чтобы намазка была не такой жирной. Лук очистите, помойте и мелко нарежьте. Чем меньше будут кусочки, тем нежнее получится готовый фарш.

Отварите яйца вкрутую, охладите, очистите, нарежьте. Зелень мелко нашинкуйте. Смешайте в тарелке шпроты, лук, яйца, зелень. Натрите плавленый сырок на мелкую терку, добавьте вместе с майонезом.

Теперь перебейте в однородную массу блендером. Для хранения паштет переложите в стеклянную банку или пластиковую форму с крышкой. Можно наслаждаться.

Приятного аппетита!

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