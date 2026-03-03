Вкусная и простая намазка из свеклы: не ищите сложных рецептов в пост

В пост всегда ищут простые закуски – хоть без мяса, но со вкусом. Намазка из свеклы подходит, как для завтрака, так и для перекуса.

Важно правильно обжарить лук и не перегреть томатную пасту – от этого зависит глубина вкуса, сообщает Господинька. Намазка получается насыщенной с чесночной пикантностью.

Как приготовить постную намазку из свеклы?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 отварная свекла;

– 2 луковицы;

– 3 столовые ложки масла;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– при необходимости хлеб или батон.

Такая вкуснятина / Фото unsplash

Приготовление:

Свеклу натрите на средней или мелкой терке – как вам больше нравится. Лук нарежьте мелким кубиком. На сковородке хорошо разогрейте масло, переложите лук и пассеруйте, помешивая, пока он станет мягким, нежным и слегка золотистым. Добавьте хорошую щепотку черного молотого перца, перемешайте, а через несколько секунд выложите томатную пасту и прогрейте ее совсем недолго – примерно пол минуты, не прекращая мешать. Тогда добавьте чеснок, пропущенный через пресс, еще раз быстро перемешайте и снимите сковородку с огня – пусть смесь немного остынет. Охлажденную зажарку переложите к натертой свекле, посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Подавайте намазку на хрустящих гренках – для этого подсушите ломтики хлеба на сухой разогретой сковородке с обеих сторон или воспользуйтесь тостером.

Как быстро приготовить свеклу?

Не стоит срезать хвостик и прокалывать кожуру. Если нарушить целостность, свекла потеряет часть сока, станет бледной и менее насыщенной, пишет Ukr.media.

Перед варкой ее просто хорошо следует промыть щеткой и не очищать. Самый быстрый способ на плите – варить в небольшом количестве воды под крышкой 30–40 минут.

Затем сразу переложить в очень холодную воду на 10–15 минут. Резкий перепад температуры как бы сварит его внутри и смягчит структуру. После этого кожура легко снимается даже руками.

Еще быстрее – нарезать свеклу крупными кусками и варить уже очищенной. Так она будет готова за 20 – 25 минут. Единственный минус – часть цвета перейдет в воду, но для салатов это не критично.

