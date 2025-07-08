Быстро, сытно и оригинально: рецепт хумуса из свеклы –намазка на все случаи жизни
- Рецепт свекольного хумуса включает консервированную белую фасоль, отварную свеклу, лимонный сок, чеснок, оливковое масло, кумин, соль и перец.
- Блюдо готовится за 10 минут и подходит для быстрого перекуса.
Всегда нужно иметь в холодильнике что-то вкусненькое для быстрого перекуса. Свекольный хумус – это точно та опция, которую вы захотите воспроизводить как можно чаще.
Этот рецепт станет надежным помощником для озабоченных хозяек. Несколько простых ингредиентов, блендер и несколько минут – вот и все, что нужно для приготовления аппетитной и оригинальной закуски, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Канапулька".
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Рецепт хумуса из свеклы
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов консервированной белой фасоли;
– 250 граммов отваренной и очищенной свеклы;
– сок 2 лимонов;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1/2 чайной ложки молотого кумина;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Свеклу заранее отвариваем заранее. Фасоль промываем под холодной водой.
Чеснок прожимаем, смешиваем с лимонным соком и другими специями.
Все ингредиенты перекладываем в блендер и перебиваем до однородности.
Текстуру намазки можно регулировать добавлением воды.
Приятного аппетита!
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