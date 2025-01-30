Полезная, вкусная и питательная: бутерброды с этой намазкой разлетаются на ура

Кулинарные энтузиасты открывают для себя универсальность спредов, сочетая различные ингредиенты. Они не только создают уникальные и оригинальные вкусы, но и могут быть полезными.

Например, намазка из тунца и авокадо предлагает как вкусовые, так и питательные преимущества. Как приготовить эту вкусную намазку, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman. Читайте также Ее подают в ресторанах: закуска из кабачков, которая приятно удивит вкусом и простотой Намазка из тунца и авокадо Время: 15 минут

15 минут Порции: 3 – 4 Ингредиенты:

– 1 банка тунца в собственном соку;

– 1 – 2 авокадо;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– петрушка;

– соль. Приготовление: Тунец достаньте из консервы и разомните вилкой.

Авокадо также разомните вилкой или натрите на терке.

Смешайте авокадо с рыбой и лимонным соком. Приправьте солью и перцем.

Зелень по желанию можете измельчить и ввести в общую массу или просто посыпать сверху бутерброды или тосты. Приятного аппетита! Тоже вкусно: приготовьте нежный паштет из куриной печени.