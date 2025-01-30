30 января 2025, 14:21
Полезная, вкусная и питательная: бутерброды с этой намазкой разлетаются на ура
Кулинарные энтузиасты открывают для себя универсальность спредов, сочетая различные ингредиенты. Они не только создают уникальные и оригинальные вкусы, но и могут быть полезными.
Например, намазка из тунца и авокадо предлагает как вкусовые, так и питательные преимущества. Как приготовить эту вкусную намазку, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.
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Намазка из тунца и авокадо
- Время: 15 минут
- Порции: 3 – 4
Ингредиенты:
– 1 банка тунца в собственном соку;
– 1 – 2 авокадо;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– петрушка;
– соль.
Приготовление:
- Тунец достаньте из консервы и разомните вилкой.
- Авокадо также разомните вилкой или натрите на терке.
- Смешайте авокадо с рыбой и лимонным соком. Приправьте солью и перцем.
- Зелень по желанию можете измельчить и ввести в общую массу или просто посыпать сверху бутерброды или тосты.
Приятного аппетита!
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