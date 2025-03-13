Достаточно кусочка ветчины: намазка для сытного перекуса, которую не купите в магазине

Если вы любите полакомиться бутербродами, то просто обязаны попробовать эту намазку! Она не только легкая в приготовлении, но и очарует вкусовым колоритом.

Достаточно лишь кусочка ветчины и нескольких дополнительных ингредиентов, чтобы создать настоящий кулинарный шедевр. По крайней мере, именно такое мнение у вас сложится об этой намазке, когда вы впервые попробуете ее с любимым хлебом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Haps. Читайте также Раньше их готовили все: рецепт легендарных горячих бутербродов из 90-х Рецепт намазки из ветчины Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 250 граммов ветчины;

– 1 средний лук;

– 2 столовые ложки майонеза;

– чайная ложка горчицы,

– 2 столовые ложки измельченной зелени;

– мелко нарезанный маринованный огурец;

– соль и черный перец по вкусу. Приготовление: Измельчите ветчину на мелкие кусочки, чтобы ее было проще обработать в блендере. Лук очистите от шелухи и разрежьте на четвертинки, а маринованный огурец нарежьте на мелкие кубики. Поместите все ингредиенты в чашу блендера. Посолите, поперчите, а затем взбейте все до однородной консистенции. Если паста получилась немного сухой, добавьте еще немного майонеза для более кремовой текстуры. Намазку можно хранить в холодильнике 2 – 3 дня. Приятного аппетита! Ароматная выпечка за считанные минуты: как приготовить быстрые кексы.