7 июля, 14:16
С ней точно не прогадаете: идеальная бутербродная намазка с селедкой
Основні тези
- С сельдью можно приготовить не только форшмак. Она идеально сочетается с яйцами, плавленым сырком или маслом.
- Так сельдь превращается в нежную намазку на брускетты, которые станут удачным дополнением любого стола.
Сделать с селедкой намазку – лучшее решение. Она станет идеальным дополнением к праздничному столу, или просто к любому приему пищи. Вам надо будет лишь открыть банку, намазать на ломтик хлеба и наслаждаться.
Простая в приготовлении намазка из сельди еще и готовится из недорогих продуктов, что еще больше привлекает. Поэтому рецептом делится 24 Канал со ссылкой на News24.
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Намазка с селедкой
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1 сельдь;
– 2 плавленых сырка;
– 2 яйца;
– 100 граммов сливочного масла;
– майонез – по желанию.
Приготовление:
- Сельдь разберите на филе. Вместе с яйцами, сырками и сливочным маслом пропустите через мясорубку или взбейте блендером.
- Массу тщательно вымешайте, чтобы она получилась однородной. По желанию можете добавить немного майонеза, если консистенция потребует.
- Поместите ее на некоторое время в холодильник – так будет вкуснее. Можете намазывать на брускетты и подавать к столу.
Приятного аппетита!
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