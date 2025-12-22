Без яиц, масла и молока: тот самый "Намоленный" постный пирог, который хвалят больше праздничных

Нежный бисквит, воздушный крем и сладкая глазурь создают просто невероятный вкусовой ансамбль. И главное – такое лакомство вполне реально сделать постным!

Попробуйте провести эксперимент – не говорите никому, что этот пирог постный. Ваши родные будут просить его еще куда чаще привычных вкусностей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Как приготовить "Намоленный" пирог?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

бисквит:

– 2 моркови;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки мускатного ореха;

– 250 граммов сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 330 граммов муки;

крем:

– 350 миллилитров фруктового сока;

– 3 столовые ложки манки;

– 3 столовые ложки сахара;

глазурь:

– 3 столовые ложки какао;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка муки;

– 1 столовая ложка масла;

– 5 столовых ложек воды.

Все любители сладенького от него в восторге / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Духовку разогреваем до 200 градусов. Сначала бисквит. Морковь мелко натираем, добавляем соль и мускатный орех, затем масло и сахар. В конце просеиваем муку с разрыхлителем. Форму застилаем пергаментом, выливаем тесто и выпекаем 20 – 25 минут. Остывший корж разрезаем на 2 – 3 круглых куска. Для крема манку с сахаром варим на медленном огне в соке до загустения, а затем взбиваем миксером. Перемазываем коржи кремом и складываем торт. Смешиваем все ингредиенты для глазури и варим на медленном огне до растворения. Поливаем торт и украшаем орехами.

Какой ошибки избежать при выпекании бисквита?

Не открывайте духовку раньше времени – бисквит опадет в один миг. А еще не стоит перепекать бисквит, чтобы торт не получился сухим, советует Beszamel.

Мелко натертая морковь даст бисквиту хорошую влажность – важно ее сохранить. Это сделает торт нежным и воздушным, за что его так ценят.

