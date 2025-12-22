Без яиц, масла и молока: тот самый "Намоленный" постный пирог, который хвалят больше праздничных
- Постный пирог "Намоленный" готовится без яиц, масла и молока, но имеет нежный бисквит, воздушный крем и сладкую глазурь.
- Основные ингредиенты для бисквита включают морковь, масло, муку и сахар, а для крема и глазури используются фруктовый сок, манка и какао.
Нежный бисквит, воздушный крем и сладкая глазурь создают просто невероятный вкусовой ансамбль. И главное – такое лакомство вполне реально сделать постным!
Попробуйте провести эксперимент – не говорите никому, что этот пирог постный. Ваши родные будут просить его еще куда чаще привычных вкусностей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
Как приготовить "Намоленный" пирог?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
бисквит:
– 2 моркови;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки мускатного ореха;
– 250 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 330 граммов муки;
крем:
– 350 миллилитров фруктового сока;
– 3 столовые ложки манки;
– 3 столовые ложки сахара;
глазурь:
– 3 столовые ложки какао;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка муки;
– 1 столовая ложка масла;
– 5 столовых ложек воды.
Все любители сладенького от него в восторге / Фото "Хозяйка"
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 200 градусов.
- Сначала бисквит. Морковь мелко натираем, добавляем соль и мускатный орех, затем масло и сахар. В конце просеиваем муку с разрыхлителем.
- Форму застилаем пергаментом, выливаем тесто и выпекаем 20 – 25 минут.
- Остывший корж разрезаем на 2 – 3 круглых куска.
- Для крема манку с сахаром варим на медленном огне в соке до загустения, а затем взбиваем миксером.
- Перемазываем коржи кремом и складываем торт.
- Смешиваем все ингредиенты для глазури и варим на медленном огне до растворения. Поливаем торт и украшаем орехами.
Какой ошибки избежать при выпекании бисквита?
Не открывайте духовку раньше времени – бисквит опадет в один миг. А еще не стоит перепекать бисквит, чтобы торт не получился сухим, советует Beszamel.
Мелко натертая морковь даст бисквиту хорошую влажность – важно ее сохранить. Это сделает торт нежным и воздушным, за что его так ценят.
