Попробуйте провести эксперимент – не говорите никому, что этот пирог постный. Ваши родные будут просить его еще куда чаще привычных вкусностей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Как приготовить "Намоленный" пирог?

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
бисквит:
– 2 моркови;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки мускатного ореха;
– 250 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 330 граммов муки;
крем:
– 350 миллилитров фруктового сока;
– 3 столовые ложки манки;
– 3 столовые ложки сахара;
глазурь:
– 3 столовые ложки какао;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка муки;
– 1 столовая ложка масла;
– 5 столовых ложек воды.

Намоленный пирог

Все любители сладенького от него в восторге / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

  1. Духовку разогреваем до 200 градусов.
  2. Сначала бисквит. Морковь мелко натираем, добавляем соль и мускатный орех, затем масло и сахар. В конце просеиваем муку с разрыхлителем.
  3. Форму застилаем пергаментом, выливаем тесто и выпекаем 20 – 25 минут.
  4. Остывший корж разрезаем на 2 – 3 круглых куска.
  5. Для крема манку с сахаром варим на медленном огне в соке до загустения, а затем взбиваем миксером.
  6. Перемазываем коржи кремом и складываем торт.
  7. Смешиваем все ингредиенты для глазури и варим на медленном огне до растворения. Поливаем торт и украшаем орехами.

Какой ошибки избежать при выпекании бисквита?

Не открывайте духовку раньше времени – бисквит опадет в один миг. А еще не стоит перепекать бисквит, чтобы торт не получился сухим, советует Beszamel.

Мелко натертая морковь даст бисквиту хорошую влажность – важно ее сохранить. Это сделает торт нежным и воздушным, за что его так ценят.

