Спробуйте провести експеримент – не кажіть нікому, що цей пиріг пісний. Ваші рідні проситимуть його ще куди частіше за звичні смаколики, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати "Намолений" пиріг?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

бісквіт:

– 2 моркви;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 1/4 чайної ложки мускатного горіха;

– 250 грамів цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 100 мілілітрів олії;

– 330 грамів борошна;

крем:

– 350 мілілітрів фруктового соку;

– 3 столові ложки манки;

– 3 столові ложки цукру;

глазур:

– 3 столові ложки какао;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка борошна;

– 1 столова ложка олії;

– 5 столових ложок води.

Усі любителі солоденького від нього у захваті / Фото "Господинька"

Приготування:

Духовку розігріваємо до 200 градусів. Спершу бісквіт. Моркву дрібно натираємо, додаємо сіль і мускатний горіх, потім олію та цукор. В кінці просіюємо борошно з розпушувачем. Форму застеляємо пергаментом, виливаємо тісто і випікаємо 20 – 25 хвилин. Вистиглий корж розрізаємо на 2 – 3 круглі шматки. Для крему манку з цукром варимо на повільному вогні у соку до загустіння, а потім збиваємо міксером. Перемащуємо коржі кремом і складаємо торт. Змішуємо всі інгредієнти для глазурі і варимо на повільному вогні до розчинення. Поливаємо торт і прикрашаємо горіхами.

Якої помилки уникнути при випіканні бісквіта?

Не відкривайте духовку раніше часу – бісквіт опаде в одну мить. А ще не варто перепікати бісквіт, щоб торт не вийшов сухим, радить Beszamel.

Дрібно натерта морква дасть біскіту гарну вологість – важливо її зберегти. Це зробить торт ніжним та повітряним, за що його так цінують.

