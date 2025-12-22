Спробуйте провести експеримент – не кажіть нікому, що цей пиріг пісний. Ваші рідні проситимуть його ще куди частіше за звичні смаколики, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як приготувати "Намолений" пиріг?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
бісквіт:
– 2 моркви;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 1/4 чайної ложки мускатного горіха;
– 250 грамів цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 100 мілілітрів олії;
– 330 грамів борошна;
крем:
– 350 мілілітрів фруктового соку;
– 3 столові ложки манки;
– 3 столові ложки цукру;
глазур:
– 3 столові ложки какао;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка борошна;
– 1 столова ложка олії;
– 5 столових ложок води.
Усі любителі солоденького від нього у захваті / Фото "Господинька"
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 200 градусів.
- Спершу бісквіт. Моркву дрібно натираємо, додаємо сіль і мускатний горіх, потім олію та цукор. В кінці просіюємо борошно з розпушувачем.
- Форму застеляємо пергаментом, виливаємо тісто і випікаємо 20 – 25 хвилин.
- Вистиглий корж розрізаємо на 2 – 3 круглі шматки.
- Для крему манку з цукром варимо на повільному вогні у соку до загустіння, а потім збиваємо міксером.
- Перемащуємо коржі кремом і складаємо торт.
- Змішуємо всі інгредієнти для глазурі і варимо на повільному вогні до розчинення. Поливаємо торт і прикрашаємо горіхами.
Якої помилки уникнути при випіканні бісквіта?
Не відкривайте духовку раніше часу – бісквіт опаде в одну мить. А ще не варто перепікати бісквіт, щоб торт не вийшов сухим, радить Beszamel.
Дрібно натерта морква дасть біскіту гарну вологість – важливо її зберегти. Це зробить торт ніжним та повітряним, за що його так цінують.
