Сочетание шоколадно-медовых коржей, мака и крема из сгущенного молока станет прекрасным завершением вашего праздника, сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok diali_cooking. Это тот случай, когда десерт исчезает со стола до последнего кусочка.

Как приготовить рождественский пляцок?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

для шоколадного бисквита:

– 5 яиц;

– 150 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 140 граммов пшеничной муки;

– 1 пакетик разрыхлителя;

– 40 граммов темного какао;

– 30 миллилитров растительного масла;

для макового коржа:

– 3 яйца; – 120 граммов сахара;

– 60 граммов молотого мака;

– 80 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов растопленного сливочного масла;

для крема:

– 500 граммов сгущенного молока;

– 180 граммов мягкого сливочного масла;

– 100 граммов жареного арахиса;

– 80 граммов чернослива.

Готовим пляцок, который всегда удается: видео

Приготовление:

Для приготовления шоколадного бисквита яйца соедините с сахаром и ванильным сахаром и взбивайте миксером до светлой, пышной массы, которая заметно увеличится в объеме. Муку, разрыхлитель и какао просейте, осторожно введите в яичную смесь движениями снизу вверх, после чего влейте растительное масло и еще раз аккуратно перемешайте до однородной консистенции. Тесто переложите в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте при температуре 170 градусов около 20 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой. Готовый бисквит полностью охладите и разрежьте горизонтально на две равные части. Для макового коржа яйца взбейте с сахаром до пышной массы, добавьте просеянную муку и осторожно перемешайте, всыпьте молотый мак, влейте растопленное и охлажденное сливочное масло и соедините все до однородности. Тесто перелейте в форму и выпекайте при 170 градусах примерно 20 минут, после чего корж полностью охладите. Для крема мягкое сливочное масло взбейте до светлого и рыхлого состояния, постепенно введите сгущенное молоко, не прекращая взбивания. Арахис измельчите ножом или в блендере, чернослив мелко нарежьте и добавьте к крему, осторожно перемешав. Пирог формируйте слоями в такой последовательности: нижний шоколадный бисквит, половина крема, маковый корж, остальной крем и верхний шоколадный бисквит, после чего оставьте десерт настояться, чтобы слои хорошо соединились между собой.

Как запарить мак, чтобы не был горький?

Горечь мака может навредить вашему десерту, поэтому от нее нужно избавиться. Для этого мак следует очень тщательно промыть, пишет Shuba.

Далее следует залить мак крутым кипятком так, чтобы вода покрывала его 2 – 3 сантиметра. Оставляем на 30 – 40 минут – и горечь мака больше вас не будет беспокоить.

