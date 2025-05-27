Натереть сыр больше не проблема: не растает и не прилипнет к рукам – 2 способа

Часто задача натереть сыр может привести к неудовлетворительным результатам. Сыр слипается или рвется во время натирания, что ухудшает общий эстетический вид блюда.

Однако, опытные повара имеют свои секреты, которые помогут справиться с данной проблемой. О них рассказывает 24 Канал со ссылкой на Woman24.

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Как натереть сыр, чтобы он не слипался

Замораживание

Этот метод подойдет в том случае, если вам нужно измельчить мягкие сорта сыра. Натереть на терке замороженный сыр обычно требует специальной техники, но этот новый подход предлагает простое решение.

Для приготовления заверните выбранный кусок сыра и терку в пищевую пленку. Поместите завернутые продукты в морозильную камеру примерно на 10 минут. После этого короткого периода охлаждения хозяйки увидят, что натереть мягкий сыр на терке – легко.

Растительное масло

Для начала возьмите небольшое количество растительного масла, убедившись, что оно не имеет сильных, стойких запахов, которые могут ухудшить вкус сыра.

Затем нанесите масло на режущую поверхность терки. Эта техника не только облегчает плавное натирание любого типа сыра, но и сохраняет терку чистой на протяжении всего процесса.

А вы знаете: причина, почему брызгает масло.