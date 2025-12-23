Эти мелкие ошибки допускают все: как не испортить рождественскую кутью

Приготовление кутьи – это особый ритуал, у которого есть свои секреты и правила. Их стоит придерживаться, чтобы не испортить себе праздник.

Приготовление кутьи кажется простым процессом, однако именно поэтому часто случаются досадные ошибки. Как их избежать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Ого!".

Какие ошибки испортят кутью?

Неправильное приготовление зерна

Перед варкой зерно надо замочить на ночь. Варить нужно на медленном огне и следить, чтобы зерно было мягким, но держало форму.

Заблаговременное добавление меда и мака

Запомните: все ингредиенты нужно смешивать только перед подачей. В противном случае кутья может получиться слишком сырой, а то и вообще скиснуть.

Главное блюдо Рождества / Фото Kokl

Ни грамма соли

Казалось бы, кутья – сладкое блюдо, поэтому зачем ей соль. Однако это распространенная ошибка, которая часто портит результат. Щепотка соли нужна в любом случае: она сбалансирует вкус и подчеркнет насыщенность сладких ингредиентов.

Мед без жидкости

Густой мед стоит развести в узваре или жидкости. Даже если вы готовите салатную версию кутьи, она не должна быть слишком густой.

Как подготовить мак для кутьи?

Мак нужно обязательно замочить и проварить в кипятке. Так вы избавите его от горечи, которая может испортить блюдо, рассказывает Shuba.

После этого нужно хорошо сцедить мак, иначе он не разотрется. Разотрите его макогоном или блендером до "белого" состояния – и ваша кутья будет идеальной.

