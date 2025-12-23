Приготування куті здається простим процесом, однак саме тому часто трапляються прикрі помилки. Як їх уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на "Ого!".
До теми Салати на Різдво, які готують за 5 – 10 хвилин: три швидкі варіанти
Які помилки зіпсують кутю?
- Неправильне приготування зерна
Перед варінням зерно треба замочити на ніч. Варити потрібно на повільному вогні та слідкувати, щоб зерно було мʼяким, але тримало форму.
- Завчасне додавання меду та маку
Запамʼятайте: усі інгредієнти потрібно змішувати лише перед подачею. В іншому випадку кутя може вийти надто вогкою, а то й узагалі скиснути.
Головна страва Різдва / Фото Kokl
- Ні грама солі
Здавалося б, кутя – солодка страва, тож навіщо їй сіль. Однак це поширена помилка, яка часто псує результат. Дрібка солі потрібна у будь-якому випадку: вона збалансує смак та підкреслить насиченість солодких інгредієнтів.
- Мед без рідини
Густий мед варто розвести в узварі або рідині. Навіть якщо ви готуєте салатну версію куті, вона не повинна бути надто густою.
Як підготувати мак для куті?
Мак потрібно обовʼязково замочити та проварити в окропі. Так ви позбавите його гіркоти, яка може зіпсувати страву, розповідає Shuba.
Після цього потрібно добре зцідити мак, інакше він не розітреться. Розітріть його макогоном або блендером до "білого" стану – і ваша кутя буде ідеальною.
Що приготувати на Різдво?
Подаруйте собі порцію естетичного задоволення із салатом "Різдвяний вінок".
А коли будете смажити пампухи, потурбуйтеся, щоб вони не вбирали олію.