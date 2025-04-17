Идеально сочетается с мясом: рецепт закарпатской несладкой паски

Если вы не слишком любите сладкие нотки паски, когда потребляете ее с мясом, то стоит рассмотреть вариант приготовления закарпатской паски. Тем более, что с ней справится даже полный новичок.

Когда речь заходит о несладкой паске, сразу все вспоминают существование закарпатского рецепта пасхальной выпечки. 24 Канал предлагает воспроизвести его по рекомендациям портала Shuba. Интересно Пасхальная "Шуба": готовим салат с селедкой на праздники – рецепт Эктора Рецепт закарпатской паски Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 10 Ингредиенты:

опара:

– 30 граммов прессованных дрожжей: 30 граммов прессованных дрожжей;

– 100 миллилитров молока;

– 70 граммов муки;

– 30 граммов сахара;

тесто:

– 30 граммов сахара;

– 410 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 1 желток;

– 30 граммов сахара;

– 50 граммов сметаны;

– 125 миллилитров молока;

– 10 граммов соли;

– 45 граммов сливочного масла;

для смазывания:

– 2 желтка;

– 20 миллилитров молока. Приготовление: Соедините молоко, дрожжи, сахар и муку, тщательно перемешайте венчиком до гладкой консистенции. Накройте посуду полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 15 минут в теплом месте, чтобы смесь активировалась. В другой миске взбейте яйцо, желток и сахар до легкой пены. Отдельно просейте муку, добавьте соль и перемешайте, чтобы она равномерно распределилась. Затем соедините яичную массу, опару, просеянную муку, теплое молоко и сметану. Постепенно, в несколько подходов, введите растопленное сливочное масло, хорошо вымешивая тесто, пока оно не станет эластичным и не липким. Накройте тесто и оставьте в теплом месте до увеличения объема втрое. Затем снова его обомните и дайте еще раз подняться. Формы для выпечки смажьте маслом и наполните их тестом на треть. Часть теста оставьте для украшения. Дайте ему еще раз подняться в формах до заметного увеличения объема. В это время сформируйте декоративные элементы из отложенного теста и украсьте верхушки пасок. Смажьте верх взбитым желтком с молоком. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке: маленькие паски – около получаса, большие -– 45 – 50 минут. Готовую выпечку выньте из духовки, дайте остыть в формах, а после – осторожно вытащите и оставьте окончательно остыть. Приятного аппетита! Модная паска, которую будут готовить все: как сделать крафин.