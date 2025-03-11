Привычка или необходимость: нужно ли размораживать готовые продукты перед приготовлением

Приготовить еду наперед или воспользоваться полуфабрикатами - отличное решение, когда времени мало. Однако не все знают, нужно ли их предварительно размораживать.

Большинство хозяек обязательно размораживают полуфабрикаты или готовые продукты перед тем, как их готовить, или же, разогревать. Действительно ли этот шаг является необходимым – рассказывает 24 Канал.

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Стоит ли размораживать готовые продукты

Опытные кулинары утверждают: нет никакой необходимости в полной разморозке готовых продуктов или полуфабрикатов. Все, что нужно – выставить их за несколько минут перед приготовлением.

Готовую пищу размораживать не нужно / Фото Freepik

Так, если вы будете их обжаривать, то существует опасность, что вода из продуктов вступит в реакцию с маслом, которое начнет брызгать. Чтобы этого не произошло, лучше жарить пищу на меньшем огне, но дольше.

Еще одно неочевидное решение, которое работает просто безупречно – протушить их, добавив на сковороду немного воды. Так блюдо останется сочным, а если добавить сюда любимые специи, то и будет иметь куда более глубокий вкус, чем вы ожидали.

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