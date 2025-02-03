Уберите этот ингредиент – и оладьи вырастут "до неба": древний рецепт, который вы надолго полюбите
Оладьи – это нежное наслаждение, с которого часто начинают свой день. Их несложно готовить, а любимые дополнения помогут почувствовать особые нотки счастья.
Этот древний рецепт может вас удивить, ведь в нем нет яиц. Однако опытные хозяйки утверждают, что именно благодаря этому они легко будут расти и выйдут пышными и нежными. 24 Канал предлагает проверить их правоту с рецептом портала "На пенсии".
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Рецепт воздушных оладий
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 160 граммов муки;
– 200 миллилитров кефира;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки соды.
Приготовление:
Возьмите глубокую миску и смешайте в ней кефир, сахар, соль и соду. Кефир должен быть теплым.
Дайте соде вступить в реакцию с кефиром, а затем добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков.
Отложите тесто для оладий на 15 – 20 минут. После этого разогрейте сковороду с растительным маслом и начинайте жарить.
Больше не перемешивайте тесто, чтобы не нарушить его пористую структуру, ведь это может привести к оседанию оладий после жарки.
Приятного аппетита!
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