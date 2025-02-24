С этим ингредиентом оригинальнее: рецепт "Оливье" по переписи 1904 года

Некогда распространенное блюдо – салат "Оливье" с отварным языком – сегодня считается диковинкой. Этот оригинальный рецепт был описан в кулинарной книге Елены Молоховец "Подарок молодым хозяйкам" 1904 года. Значит, он был распространен в кухне начала 20 века.

Классический рецепт салата переосмысливается благодаря использованию языка. Этот ингредиент усиливает его изысканные вкусовые качества, а свежий огурец на вкус лучше, чем соленый. Как приготовить салат "Оливье" с отварным языком рассказывает 24 Канал со ссылкой на NV Food.

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Рецепт "Оливье" с отварным языком

Время: 2 часа (с варкой языка)

2 часа (с варкой языка) Порции: 10

Ингредиенты:

– 400 граммов картофеля;

– 200 граммов моркови;

– 5 яиц;

– 300 граммов языка телячьего;

– 400 граммов зеленого горошка консервированного;

– 2 огурца;

– 200 граммов майонеза 72%;

– укроп свежий для посыпки;

– соль, черный перец – по вкусу.

Приготовление:

Отварите язык – помойте, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите 1,5 часа.

Тогда обдайте его холодной водой и снимите кожуру. Нарежьте небольшими кубиками и отправьте в миску.

Пока варится язык, сварите и картофель и морковь. Это ориентировочно 25 минут. Также сварите вкрутую яйца. Охладите, почистите овощи и нарежьте кубиками, положите в миску. То же самое сделайте с яйцами.

Огурцы и укроп помойте. Нарежьте огурцы небольшими кусочками, укроп измельчите и все высыпьте в миску к остальным ингредиентам.

Добавьте консервированный горошек, майонез, соль, перец по вкусу и все хорошо перемешайте.

Готовый салат переложите в салатник, украсьте зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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