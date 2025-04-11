Омлет в чашке: оригинальный и питательный завтрак за 5 минут

Среди вариантов завтрака омлет выделяется как одно из самых сытных блюд. Использовав микроволновую печь, всего за несколько минут можно уже наслаждаться вкусным омлетом без хлопот.

Еще понадобится обычная кружка. Как приготовить омлет в чашке рассказывает 24 Канал со ссылкой на zhenskiy. Читайте также Каждый, кто попробует, позавидует: пышные оладьи всего за 15 минут Омлет в чашке Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 1 столовая ложка молока;

– 1 столовая ложка сметаны;

– растительное масло для смазывания;

– соль, специи – по вкусу;

– овощи – по вкусу. Приготовление: Смажьте широкую чашку растительным маслом. Возьмите пару яиц, разбейте их в чашку, добавьте столовую ложку молока и сметаны.

Хорошо взбейте все ингредиенты вилкой или с помощью венчика. Добавьте специи по вкусу, посолите.

Нарежьте несколько кусочков бекона, перца или помидора. Добавьте в чашку к омлету и перемешайте.

Выпекайте омлет 2 – 3 минуты, в зависимости от мощности вашей микроволновки.

Чтобы омлет получился рыхлым, через минуту запекания достаньте его, перемешайте и поставьте допекаться.

Готовый омлет притрусите тертым твердым сыром, и дайте постоять несколько минут. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: весенний зеленый борщ со щавелем.