Несколько минут – и сыта вся семья: готовим невероятно пышный омлет с колбасой на молоке

Любой день стоит начинать с вкусного завтрака. И любимый омлет с колбасой – это то блюдо, которому точно все обрадуются.

Каждая хозяйка может легко и быстро накормить семью вкусным и питательным завтраком. Все, что для этого нужно – простые ингредиенты и немного вдохновения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал food.net.ua. Интересно Их готовят целыми лотками: знаменитые полтавские пирожки с картошкой и мясом Рецепт омлета с колбасой на молоке Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 6 яиц;

– 200 граммов вареной колбасы;

– 1 болгарский перец;

– 1 помидор;

– 1 стакан молока;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Колбасу нарежьте небольшими кусочками, помидор и перец – мелкими кубиками. В глубокой миске разбейте яйца и взбейте их венчиком до появления легкой пены. Добавьте молоко, посолите и поперчите по вкусу, снова взбейте до однородного состояния. В полученную яичную смесь положите нарезанные овощи и колбасу, тщательно перемешайте. Вылейте смесь на сковороду и готовьте примерно 5 минут. Затем накройте крышкой и уменьшите огонь до минимума. Готовьте 10 минут. Перед подачей можно украсить омлет измельченной зеленью. Приятного аппетита! Идеально дополнит любую трапезу: рецепт легкого летнего салата.