21 мая, 12:29
Готовый почти за секунду и без лишних хлопот: омлет с рыбкой от Эктора
Основні тези
- Омлет с рыбой готовится менее чем за 10 минут и объединяет яйца с соленой или слабосоленой рыбой.
- Ингредиенты включают яйца, лосось, листья салата, крем-сыр, сушеные томаты, каперсы и кинзу.
Омлет с рыбой – идеальное решение для тех, кто ищет быстрое, но вкусное блюдо с самого утра. Он готовится меньше чем за 10 минут, и сочетает в себе нежный вкус яиц с пикантными нотками соленой или слабосоленой рыбы.
Готовьте его каждый раз, когда хочется чего-то вкусного, но без лишних хлопот. Рецептом омлета с красной рыбой делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.
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Омлет с рыбой от Эктора
- Время: 5 – 7 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– яйца;
– листья салата;
– крем-сыр;
– сушеные томаты;
– каперсы;
– кинза;
– лосось.
Как приготовить омлет с рыбой: смотрите видео
Приготовление:
- Взбейте яйца до однородной консистенции. Жарьте омлет на сковородке.
- Тем временем смажьте листья салата крем-сыром.
- Когда омлет готов, выложите на него сушеные томаты, каперсы и немного кинзы. Сверху – листья салата с крем-сыром и филе рыбы.
- Сложите омлет пополам и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
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