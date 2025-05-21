Готовый почти за секунду и без лишних хлопот: омлет с рыбкой от Эктора

Омлет с рыбой – идеальное решение для тех, кто ищет быстрое, но вкусное блюдо с самого утра. Он готовится меньше чем за 10 минут, и сочетает в себе нежный вкус яиц с пикантными нотками соленой или слабосоленой рыбы.

Готовьте его каждый раз, когда хочется чего-то вкусного, но без лишних хлопот. Рецептом омлета с красной рыбой делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.

Читайте также Хрустящая и пикантная закуска без лишнего жира: готовим луковые чипсы с сыром от Эктора

Омлет с рыбой от Эктора

Время: 5 – 7 минут

5 – 7 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– яйца;

– листья салата;

– крем-сыр;

– сушеные томаты;

– каперсы;

– кинза;

– лосось.

Как приготовить омлет с рыбой: смотрите видео

Приготовление:

Взбейте яйца до однородной консистенции. Жарьте омлет на сковородке.

Тем временем смажьте листья салата крем-сыром.

Когда омлет готов, выложите на него сушеные томаты, каперсы и немного кинзы. Сверху – листья салата с крем-сыром и филе рыбы.

Сложите омлет пополам и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда ловите и рецепт вкусной закуски из авокадо.