Не такая, как всегда: ореховая паста для бутербродов за 15 минут

Существует множество вариантов намазок на хлеб, и каждая из них особенная и вкусная по-своему. Предлагаем приготовить одну из таких – ореховую пасту.

Эта паста не является шоколадным аналогом. Она будет соленная на основе сливочного сыра. Рецептом ореховой пасты для бутербродов делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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Как приготовить ореховую пасту для бутербродов

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 125 граммов сливочного масла;

– 130 граммов сливочного сыра или кисломолочного мягкого;

– 1 стакан орехов;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 – 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

Смешайте масло с майонезом и сливочным сыром. Как вариант, майонез можете заменить на натуральный йогурт.

В блендере перемелите орехи с чесноком и выложите полученную массу в общую пасту. Попробуйте на вкус. По желанию добавьте соль и перец.

Ореховая паста готова. Поджарьте хлеб и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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