Классические орешки на Новый год: сколько крема класть, чтобы не было слишком сладко
- Для приготовления орешков нужно взбить сливочное масло с сахарной пудрой, добавить желток, взбитый белок, муку с разрыхлителем, сформировать шарики и охладить их.
- Крем готовится из сочетания сливочного масла, вареного сгущенного молока и измельченных орехов, которые нужно охладить перед заполнением выпеченных половинок орешков.
Новый год должен начинаться со вкуса, который будет родом из детства. Поэтому точно стоит приготовить орешки – те самые, что готовила мама и которые появлялись на столе вместе с елкой и мандаринами.
Домашние орешки со сгущенкой точно являются частью важных воспоминаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток yummy_food. Они олицетворяют ощущение праздника, которое создается на кухне еще задолго до боя курантов.
Как приготовить орешки?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 125 граммов сливочного масла;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 1 куриное яйцо;
– 240 граммов пшеничной муки;
– 1/4 чайной ложки разрыхлителя;
– 120 граммов сливочного масла для крема;
– 280 граммов вареного сгущенного молока;
– 120 граммов орехов.
Простой рецепт любимого десерта детства: видео
Приготовление:
- Мягкое сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до однородной, светлой массы. Отделите желток от белка, желток добавьте к маслу и хорошо перемешайте, а белок взбейте со щепоткой соли до легкой пены.
- Взбитый белок осторожно введите в масляно-желтковую смесь, перемешивая лопаткой. Всыпьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесите мягкое, пластичное тесто.
- Сформируйте небольшие шарики весом примерно 5 – 6 граммов и поставьте их в холодильник на 15 минут.
- ля крема соедините сливочное масло с вареным сгущенным молоком, добавьте измельченные орехи, тщательно перемешайте и охладите в холодильнике.
- Охлажденные шарики теста выпекайте в форме для орешков до равномерного золотистого цвета, дайте им немного остыть, после чего начините кремом и соедините половинки.
- Готовые орешки подавайте к столу и наслаждайтесь нежным сочетанием песочного теста и кремовой начинки.
Какое масло стоит купить?
Для настоящего сливочного масла лучшая жирность 82,5%, пишет Shuba. Именно она свидетельствует о высоком качестве продукта.
Более низкий процент жирности может свидетельствовать о добавлении различных примесей. Такой продукт для десерта лучше не использовать.
