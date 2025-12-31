Классические орешки на Новый год: сколько крема класть, чтобы не было слишком сладко

Новый год должен начинаться со вкуса, который будет родом из детства. Поэтому точно стоит приготовить орешки – те самые, что готовила мама и которые появлялись на столе вместе с елкой и мандаринами.

Домашние орешки со сгущенкой точно являются частью важных воспоминаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток yummy_food. Они олицетворяют ощущение праздника, которое создается на кухне еще задолго до боя курантов. Как приготовить орешки? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 125 граммов сливочного масла;

– 50 граммов сахарной пудры;

– 1 куриное яйцо;

– 240 граммов пшеничной муки;

– 1/4 чайной ложки разрыхлителя;

– 120 граммов сливочного масла для крема;

– 280 граммов вареного сгущенного молока;

Приготовление: Мягкое сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до однородной, светлой массы. Отделите желток от белка, желток добавьте к маслу и хорошо перемешайте, а белок взбейте со щепоткой соли до легкой пены. Взбитый белок осторожно введите в масляно-желтковую смесь, перемешивая лопаткой. Всыпьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесите мягкое, пластичное тесто. Сформируйте небольшие шарики весом примерно 5 – 6 граммов и поставьте их в холодильник на 15 минут. ля крема соедините сливочное масло с вареным сгущенным молоком, добавьте измельченные орехи, тщательно перемешайте и охладите в холодильнике. Охлажденные шарики теста выпекайте в форме для орешков до равномерного золотистого цвета, дайте им немного остыть, после чего начините кремом и соедините половинки. Готовые орешки подавайте к столу и наслаждайтесь нежным сочетанием песочного теста и кремовой начинки. Какое масло стоит купить? Для настоящего сливочного масла лучшая жирность 82,5%, пишет Shuba. Именно она свидетельствует о высоком качестве продукта. Более низкий процент жирности может свидетельствовать о добавлении различных примесей. Такой продукт для десерта лучше не использовать.

А еще пригодится пригодится торт "Рафаэлло", который тоже готовится без духовки.