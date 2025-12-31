Домашні горішки зі згущеним молоком точно є частиною важливих спогадів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток yummy_food. Вони уособлюють відчуття свята, яке створюється на кухні ще задовго до бою курантів.

Як приготувати горішки?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 125 грамів вершкового масла;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 1 куряче яйце;

– 240 грамів пшеничного борошна;

– 1/4 чайної ложки розпушувача;

– 120 грамів вершкового масла для крему;

– 280 грамів вареного згущеного молока;

– 120 грамів горіхів.

Приготування:

Приготування:

М’яке вершкове масло збийте з цукровою пудрою до однорідної, світлої маси. Відокремте жовток від білка, жовток додайте до масла й добре перемішайте, а білок збийте з дрібкою солі до легкої піни. Збитий білок обережно введіть у масляно-жовткову суміш, перемішуючи лопаткою. Всипте просіяне борошно разом із розпушувачем і замісіть м’яке, пластичне тісто. Сформуйте невеликі кульки вагою приблизно 5 – 6 грамів і поставте їх у холодильник на 15 хвилин. ля крему з’єднайте вершкове масло з вареним згущеним молоком, додайте подрібнені горіхи, ретельно перемішайте та охолодіть у холодильнику. Охолоджені кульки тіста випікайте у формі для горішків до рівномірного золотистого кольору, дайте їм трохи охолонути, після чого начиніть кремом і з’єднайте половинки. Готові горішки подавайте до столу й насолоджуйтеся ніжним поєднанням пісочного тіста та кремової начинки.

Яке масло варто купити?

Для справжнього вершкового масла найкраща жирність 82,5%, пише Shuba. Саме вона свідчить про високу якість продукту.

Нижчий відсоток жирності може свідчити про додавання різних домішок. Такий продукт для десерту краще не використовувати.

